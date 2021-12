Patricio Parodi es más guapo que Cristiano Ronaldo, Mario Casas y Zac Efron, según ranking mundial

Patricio Parodi fue incluido por primera vez en 'Los rostros más bellos del mundo 2021'. (Foto: Composición)

Aunque se dice que la belleza es relativa, esto no lo es para la organización TC Candler & The Independent Critics, que todos los años brinda la lista de los hombres y mujeres más bellos del mundo. Este 2021, lo creas o no, Patricio Parodi superó en belleza a celebridades como Cristiano Ronaldo, Zac Efron y Mario Casas.

La lista, que fue publicada el pasado lunes 27 de diciembre, sorprendió a todos los peruanos al darse a conocer que el popular ‘Pato’ Parodi, junto a Andrés Wiese y Hugo García, clasificaron entre los 100 hombres más guapos. Y lo mejor de todo, los tres lo hicieron en puestos bastantes altos, poniendo al Perú en los ojos del mundo.

La expareja de Flavia Laos se encuentra en el puesto 62, por encima de artistas de talla internacional y belleza sin igual. Según el ranking mundial, Patricio Parodi es más atractivo que Mario Casas (94), actor que interpretó a ‘H’ en la película “3 metros sobre el cielo”; que Cristiano Ronaldo (86), futbolista del Manchester United; Zac Efron (82), actor estadounidense; y Lucas Bravo (72), francés que ganó gran popular por participar en la serie “Emily in París”.

También le ganó a otros famosos como Pietro Boselli (75), Michael B. Jordan (74), Jacob Elordi (70), Benjamín Ahlblad (68), entre otros. Cabe resaltar que, a diferencia de la mayoría de sus contrincantes, es la primera vez que el chico reality entra a este listado.

Patricio Parodi obtuvo el puesto 62 en la lista ‘Los 100 rostros más bellos del 2021′. (Foto: Instagram/@patoparodi18)

ANDRÉS WIESE Y HUGO GARCÍA TAMBIÉN SORPRENDIERON

Otros peruanos que enorgullecen al país gracias a su atractivo físico son Hugo García y Andrés Wiese. Y es que el recordado Nicolás de las Casas de la teleserie Al Fondo Hay Sitio está en el puesto 34, ganándole así no solo a Patricio Parodi, sino también a Tom Holland (58), el popular Spiderman; además de otros figuras de K-Pop.

En tanto, Hugo García, chico reality y actual pareja de Alessia Rovegno, es considerado el más guapo de los tres peruanos, según el listado oficial. ‘Baby’ Hugo está en la posición 34, venciendo a Jin, integrante de BTS, David Beckham, Jason Derulo, Chris Pine, entre otros artistas.

Sin embargo, ninguno de los tres peruanos lograron vencer a Paing Takhon, modelo, actor y cantante birmano que recientemente ha sido condenado a 3 años de cárcel por participar en protestas políticas contra el golpe de Estado que ocurrió en su país. Entre las 100 figuras de la lista, él se llevó el primer lugar como el hombre más guapo del mundo.

Paing Takhon es el hombrer más guapo del mundo, según ranking de belleza. (Foto: Instagram/@paing_takhon)

LUCIANA FUSTER, IVANA YTURBE Y JAZMÍN PINEDO

Las tres peruanas fueron nominadas a la lista ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2021′, despertando la felicidad de sus fieles seguidores, quienes votaron por ella a través de redes sociales. Sin embargo, ninguna de ellas logró alcanzar un podio en el listado femenino. De hecho, no hubo peruanas presentes en el ranking.

Peruanas no lograron entrar en la lista de belleza. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que Lisa, rapera y bailarina de la agrupación femenina de K-Pop BLACK PINK, se llevó el primer puesto de la lista. El segundo lugar fue para Emilie Nereng, bloguera y cantante noruega; mientras que el tercer puesto de Halima Adden, modelo somalí-estadounidense quien destacó en un concurso de belleza por ser la primera mujer en usar un hiyab.

EL DATO: ‘Los 100 rostros más bellos del mundo’ es una competencia que se realiza desde 1990 y que tiene como objetivo principal premiar la belleza de celebridades masculinas y femeninas alrededor del mundo.

