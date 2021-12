Flavia Laos olvida a Patricio Parodi y habla de ¿un nuevo amor?

Flavia Laos habla de las relaciones a distancia. (Foto: Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz Flavia Laos jugó con la posibilidad de que estaría ilusionada de un nuevo amor. Esto tras responder a una de sus seguidoras, quien le consultó si le interesaba algún chico.

La expareja de Patricio Parosi solo asintió con la cabeza y sonrió, confirmando así la duda de su fan. En otro momento, le preguntaron si apostaría por un amor a distancia, a lo que ella dijo: “Toda mi vida dije que no creía en las relaciones a distancia, pero han sucedido unas cosas que me están haciendo pensarlo dos veces, así que creo que ahora estaría más abierta a ese tema”.

Otra de sus seguidoras le contó lo que estaba pasando, una mujer se estaba metiendo en su relación. Laos no dudó en recomendarle que “corra”, pues la culpable no solo es la mujer que se está interponiendo, sino también su pareja al no respetarla. ¿Alguna indirecta?

Como se recuerda, Flavia Laos y Patricio Parodi terminaron su relación este año. Poco tiempo pasaría para que el modelo sea involucrado con Luciana Fuster, amiga de la cantante. Ante ello, la actriz de Ven baila quinceañera indicó: “No quiero opinar de ellos, ellos ya no... ya fue, ya los saqué de mi cabeza, los ‘chotié’ a los dos... no existen”.”

FLAVIA DENUNCIA QUE HACHEARON SU CUENTA DE FACEBOOK

Flavia Laos anunció que hackearon su cuenta de Facebook y no hagan caso a las publicaciones que se han he3cho en dicha red social.

“Quería contarles que me hackearon Facebook. Así que, si ven algo raro, algún post ahí o algo, han estado publicando cosas que no tienen nada que ver, un poco ofensivas también por lo que me han contado, ni siquiera he estado atenta a eso”, dijo en su historia de Instagram.

“Entonces lo han inhabilitado un tiempo, estoy obviamente en el proceso de recuperación y a penas lo tenga de regreso se los voy a comentar por este medio, pero nada si han visto un post raro que yo no haría”, añadió.

FLAVIA LAOS NO HACE CASO A LAS CRÍTICAS

Flavia Laos se refirió también a las constantes críticas de las que ha sido presa. Sin embargo, resaltó que de un tiempo en adelante, ha recibido buenos comentarios y eso es una señal de crecimiento.

“He recibido muchísimas críticas en mi vida. Últimamente estoy recibiendo demasiados comentarios positivos, estoy feliz porque de hecho eso significa que estoy creciendo como persona, ustedes me hacen darme cuenta de muchas cosas. Así que nada, agradecida con las críticas”, concluyó.