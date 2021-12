Año Nuevo: figuras de la TV peruana nos cuentan sus aprendizajes del 2021, cábalas y deseos para el 2022

André Silva, Ernesto Pimentel, Estrella Torres, Verónica Linares y más artistas de la TV Peruana nos cuentas sus cábalas. (Foto: Instagram)

Este 2021 se va y con ello todo lo complicado que ha sido este año. Sin embargo, también queda mucho aprendizaje, y las esperanzas de que la situación mejore en el año que viene, Si bien es cierto, para algunos ha sido más difícil que para otros, todos coinciden en que gracias a ello, han aprendido a valorar mucho más a la familia y su salud.

En esta nota, Estrella Torres, César Vega, Verónica Linares, André Silva, Ernesto Pimentel, Luis José Ocampo, Liliana Trujillo y María José Vega cuentan a Infobae qué les deja este 2021, cuáles serás sus cábalas para recibir el 2022 y hasta el deseo que pedirán a la media noche.

LILIANA TRUJILLO

La reconocida actriz Liliana Trujillo, a quien hoy en día vemos en la telenovela Luz de luna, señaló que este 2021 ha reconocido nuestra capacidad de adaptarnos.

Aprendizaje del 2021:

El 2021 me deja un reconocer nuestra capacidad de adaptarnos y darle la vuelta a circunstancias adversas y a nivel personal, brindarme la oportunidad de gratificarme y equivocarme sin reproches

Cábala:

Mi cábala será limpiar mi casa profundamente y guardar lentejas en el bolsillo del pantalón.

Deseo para el 2022

Mi deseo es que podamos ser amables con nosotros mismos y, obviamente, con los demás.

Liliana Trujillo junto a Pold Gastello. (Foto: Instagram)

ANDRÉ SILVA

Para el actor André Silva, quien estas últimas semanas ha causado revuelo tras participar en la película No me miren, este año 2021 ha sacado la mejor versión de él.

Aprendizaje del 2021:

El año 2021, ha sido un año de mucho aprendizaje, de grandes retos en mi carrera. Un año, donde me he rodeado de grandes profesionales que han sacado lo mejor de mi. Ha sido un año donde he recibido mucho el cariño de la gente.

He conocido gente grandiosa y mi familia ha estado más unida que nunca. Sin duda, el 2021 quedará por siempre guardado en mi corazón.

Cábala:

Este 2022, la cábala, es iniciar el año al lado de las personas que más amo.

Deseo para el 2022

Mi más grande deseo, es que se vaya de una vez por todas este virus, o al menos quede reducido a su mínima expresión, para andar más seguros y seguir disfrutando de las personas que queremos y admiramos.

André Silva nos cuenta su cábala para recibir el 2022.. (Foto: Instagram)

MARÍA JOSÉ VEGA

La actriz María José Vega indicó que este 2021 le hizo entender que todo sacrificio tiene su recompensa. La intérprete actualmente es parte del elenco de Luz de Luna.

Aprendizaje del 2021:

Este año aprendí que todo sacrificio trae su recompensa.

Cábala:

Mi única cábala será vivir con fe.

Deseo para el 2022

Para el 2022 pediré vivir feliz una año más.

María José Vega es actriz de Luz de Luna. (Foto: Del Barrio Producciones)

CÉSAR VEGA

César Vega, por su parte, resaltó que tras la pandemia, para él su 2021 ha sido un año que le dio mucha esperanza.

Aprendizaje del 2021:

Me deja mucho aprendizaje, en realidad toda la pandemia ha dejado y está dejando mucho aprendizaje en todo sentido. En lo laboral, el 2021 fue el año que nos dio esperanza en cuanto al inicio de los shows, siempre cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Volver a tocar - después de casi un año y medio sin darle conciertos a nuestro público-, me entusiasmó mucho. De pocos estamos haciendo conciertos y presentaciones, siempre de respetando todos los protocolos.

Cábala:

Siempre ha sido encomendarme a Dios y a la Virgen de Guadalupe.

Deseo para el 2022:

Mi deseo para este 2022 es, en primer lugar, que se acabe esta pandemia que esta golpeándonos en todo sentido, y que todos las personas que se dedican al arte y todos aquellos que perdieron sus trabajos u oficios, logren encontrar trabajo y que sigan adelante. Por mi parte, este 2022 regresaré con nueva producción inédita.

César Vega y su cábala para recibir el 2022. (Foto: América TV)

VERÓNICA LINARES

La periodista Verónica Linares hace un repaso a su 2021 y nos cuenta que ha aprendido a tener mucha calma, sobre todo en estos momentos tan difíciles como es la pandemia.

Aprendizaje del 2021:

El 2021 me deja que hay que aprender a tener calma, después de toda la convulsión del 2020, creo que el 2021 nos ha llamado a reflexionar, estar pasivos, tranquilos, a esperar. Paciencia, creo que es la palabra para definir el 2021 para mi, en general para todos.

Cábala:

No tengo ninguna específica, solo estar contenta y feliz, estar con las personas que uno quiere, siempre con mente positiva para recibir el 2022.

Deseo para el 2022:

Salud, creo que nunca antes habíamos deseado tanto eso. Es lo mismo que pedí en el 2020 para el 2021 y es lo mismo que pediré para el 2022, aunque suene trillado, creo que ahora es lo que más que nunca pediré para mi y para toda mi familia.

Verónica Linares, reconocida periodista, nos da detalles de lo que aprendió este 2021. (Foto: Instagram)

LUIS JOSÉ OCAMPO

El actor Luis José Ocampo, a quien vemos actualmente en la telenovela Luz de Luna, indicó que este año que se va le ha enseñado a ser más consciente, y a prender que es lo más importante en la vida.

Aprendizaje del 2021:

Me deja la enseñanza de aprender a valorar cada cosa que la vida me ha dado, a valorar el trabajo, la salud, la familia, que es lo más importante. Creo que todo este 2021 me ha hecho ser más consciente. He aprendido que lo más importante de la vida es invisible a los ojos humanos, como la frase de El principito.

Cábala:

Mi cábala es siempre meterme a las 12, justo a esa hora, meterme al mar en Año Nuevo. Siempre lo hago, apenas estoy en el mar pido todos mis deseos debajo del agua, y luego salgo y veo los juegos artificiales. Y me pongo a orar para que ese año sea lleno de bendición.

Deseo para el 2022:

La ansiada internacionalización, me gustaría actuar en Colombia o México.

Luis José Ocampo actúa en Luz de Luna. 8Foto. Instagram)

ESTRELLA TORRES

La cantante Estrella Torres cuenta que ha sido un año bastante complicado, pues si bien es cierto la hemos visto en El Artista del Año demostrando su talento con una gran alegría, guarda un profundo dolor, la muerte de su abuelita.

Aprendizaje del 2021:

Ha sido un año muy duro, lleno de muchos retos, un año muy difícil para todos, con perdidas familiares por esta pandemia, pero también nos ha enseñado a valorar más a los que tenemos cerca, a nuestros familiares. A valorar cosas mínimas que en su momento lo teníamos en el olvido, nos ha dejado tantas cosas, buenas como malas. En mi caso, yo perdí a mi abuela, pero también se han presentado oportunidades en mi carrera, ha sido un año bastante complicado porque de todo me ha pasado, abrí mi negocio virtual, me lancé como solista, he tenido bonitas oportunidades, también me dio COVID. He pasado de todo. ¿Encontré el amor? También.

Cábala:

Voy a hacer lo que siempre hago, pedirle a Diosito que nos siga manteniendo con salud, que es lo más importante, que no nos falte el pan de cada día para poder seguir luchando por nuestros sueños y seguir adelante a nuestra familia. Que no nos acompañe la mala energía.

Deseo para el 2022:

Rodearme siempre de gente buena y que Diosito nos proteja siempre, que no nos pase nada, que tengamos buena salud.

Estrella Torres quiere convertirse en la primera mujer en llevar la cumbia al extranjero. (Foto: Instagram)

ERNESTO PIMENTEL

El experimentado conductor de TV dijo que está muy agradecido de poder recibir el Año Nuevo con salud. Además, contó de qué forma le rinde homenaje a su abuela cada año.

Aprendizaje del 2021:

Me siento bendecido y agradecido por la posibilidad de recibir este año con salud, teniendo un programa que - a pesar de tener 14 años - sigue siendo uno de los más vistos por el público. Desde que nació Gael, el significado de cada año es especial, las fiestas giran todo en torno a él, yo estoy muy agradecido por todo lo que estoy viviendo con y Miluska (la madre de su hijo), estoy muy contento con eso. Ahora estoy programando el especial de Año Nuevo, este año hemos hecho un esfuerzo enorme, estamos haciendo como una especie de mega producción para entretener al público.

Cábala:

Mi cábala siempre ha sido bañarme con flores, las mismas que mi abuelita compraba, ella las deshojaba y me las echaba, entonces yo hago lo mismo. No tanto porque crea en ello, sino como una forma de recordarla, siempre lo hago antes de las 12, me baño con flores.

Deseo para el 2022:

Que no haya más perdidas humanas debido a la COVID-19, que más peruanos se vacunen, con salud todo lo podemos. Salud y oportunidad de trabajo para la gente, es lo que pediré.

Ernesto Pimentel presentará programa especial por fin de año (Foto: Instagram)

PLUS

Ernesto Pimentel se mostró contrariado con las autoridades, y pidió por sus compañeros de arte. “Mis compañeros se han visto afectados con las restricciones de Navidad y Año Nuevo. Muchos se preparan con tanta anticipación y luego cada localidad interpreta como quiere sus alcances de las leyes para darles los permisos a los artistas de música, conciertos y artistas de circo. Siempre pensaré que lo primero es la salud, pero es importante tener normas claras”, concluyó.

