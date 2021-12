Bryan Arámbulo responde a críticas tras someterse a cirugías estéticas: “Estoy contento con los cambios que me he hecho”

Bryan Arámbulo responde a detractores. (Foto: Yeo Studios)

Bryan Arámbulo cierra el año 2021 con muchas alegrías, con grandes avances en su carrera y con unos cambios físicos que han generado ciertas críticas. Sus seguidores señalaron que ha perdido su esencia, y el cantante no dudó en responder.

El artista se ha hecho un par de cirugías, sin embargo, el más notorio es el de la nariz, pues ya no cuenta con el perfil que lo caracterizaba.

“Me siento super feliz, me siento contento con los cambios que me he hecho, no tiene nada de malo hacerse unos cambios quien quiera verse bien, si es por estética y porque le gusta que lo haga”, indicó el joven, quien señaló que no se arrepiente de esta intervención quirúrgica.

“Al contrario, estoy muy agradecido con la doctora que me ha hecho este cambio, porque yo lo quería y es como yo se lo pedí. Y bueno, por las críticas que puedo decir es algo que yo lo quería, me gusta verme bien, quiero verme bien.”, acotó.

Asimismo, pidió que respeten su decisión y que es su dinero, y puede hacer con él lo que mejor le parezca.

“Como dicen ‘el que puede puede y el que no…’. Al final es la plata de uno, quien puede hacerse que lo haga y quien no que se quede con sus grasitas ahí puestas”, dijo el cantante, quien resaltó que ya no se someterá a más operaciones. “Suficiente con eso, no han sido los cambios tan extremos, solo me hice la rinoplastia y me quité un poco de grasita para bajar un poco de peso, de ahí nada más”, explicó.

Bryan Arámbulo y su radical cambio de look. (Foto: Instagram)

EL 2021 DE BRYAN ARÁMBULO

Respecto a su 2021, Arámbulo señaló que le deja muchas enseñanzas.

“El 2021 me deja muchas enseñanzas. Me ha dejado que en este mundo hay muy pocos amigos, más los conocidos, me ha enseñado que no debo confiar fácilmente en nadie, me ha enseñado a valorar la vida luego de perder a mi padre, me ha enseñado a valorar mucho lo que tengo hoy en día y amar demasiado, a no llevarme mal con nadie. Trato de mejorar día a día y a pesar de las cosas malas o tristes, siempre estoy agradecido con Dios porque por algo pasan las cosas, soy muy creyente”, dijo.

Finalmente, contó que practicará una cábala para recibir el 2022, pero prefirió no revelar cuál será. “Eso es un secreto, siento que las cosas las pides en el momento, a las 12 siempre despidiendo el año y las cosas que te han pasado, ahí decides de qué manera va a brindar tu suerte. Así pasó en el momento el año pasado y hasta el día de hoy le tengo mucha fe. Siento que estoy muy bendecido”, remarcó.

