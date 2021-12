Al Fondo Hay Sitio: esta fue la reacción de la hija de Erick Elera cuando le preguntaron si regresará a la serie

¿Hija de Erick Elera regresará a la serie? (Foto: América TV/ Instagram)

Flavia tiene hoy en día 8 años y vive en Estados Unidos junto a su madre Analía Rodríguez, expareja de Erick Elera. Cuando era muy pequeña interpretó a Nelly Francesca, la hija de Nicolás y Grace en Al Fondo Hay Sitio. Sin embargo, cuando cumplió 3 años, su padre decidió retirarla para que curse su nido con normalidad, siendo reemplazada por otra pequeña.

Más adelante, la niña viajaría con su madre a Estados Unidos para residir en dicho país, viniendo cada cierto tiempo para reencontrarse con su padre. Justamente, esta última semana de diciembre, el actor publicó en su cuenta de Instagram que ya está junto a su hija mayor. De inmediato, los usuarios de las redes sociales empezaron especular que la menor estaría en Perú para grabar unas escenas de Al Fondo Hay Sitio.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos por el cantante, quien hizo una captura y lo publicó en su historia de Instagram. Además, grabó un video preguntándole a Flavia si es cierto que regresaría a Al Fondo Hay Sitio. Con una gran sonrisa, la niña respondió: “Estoy esperando para firmar mi contrato”.

Como se recuerda, la serie regresa este 2022, pero los actores que interpretan a Nicolás y Grace, no serán parte de esta producción. Aún no se sabe si las figuras serán reemplazadas o simplemente los personajes no aparecerán más en la exitosa serie.

Mientras tanto, la pequeña se permite bromear con su posible regreso, siempre al lado de su padre.

Usuarios especulan con regreso de Flavia a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram)

ERICK ELERA ACTUÓ CON SU PADRE EN DE VUELTA AL BARRIO

En agosto de este año 2021, Erick Elera tuvo la alegría de grabar una escena junto a su hija Flavia en De vuelta al barrio. La pequeña interpretó a Asha, donde solo tuvo una pequeña aparición, suficiente para que el cantante se sintiera agradecido por darle esta oportunidad.

En una entrevista con En boca de todos indicó que era uno de sus grandes sueños, volver a grabar con su hija. Además, recordó que recordaba con alegría las veces que grabó con ella en Al Fondo Hay Sitio. Por su parte, Flavia dijo que quería ser actriz al igual que su padre.

Erick Elera junto a su hija en De Vuelta al Barrio. (Foto: América TV)

ERICK ELERA Y ALLISON PASTOR

Actualmente Erick Elera está casado con Allison Pastor, con quien tuvo a su segundo hijo. La integrante de Esto es Guerra ha demostrado tener una muy buena relación con la pequeña Flavia, a quien se les ha visto compartir en muchas oportunidades.

En una reciente publicación del cantante, se ve como Allison y su hijo peinan con mucho amor a Flavia. Erick puso de fondo a este video una canción de Jesús Adrián Romero, Razones pa’ vivir. Cabe resaltar que los dos hermanos se llevan bastante bien aunque vivan en diferentes países. En reciente video se ve cómo ambos pequeños se abrazan al reencontrarse.

Allison Pastor y Erick Elera se han convertido en una de las parejas más estables del medio local, pues hace unos meses cumplieron dos años de casados y no dejan de demostrar el profundo amor que siente el uno por el otro.

La relación no solo se muestra estable en la televisión, sino también en las redes sociales, donde en más de una ocasión se han dedicado tiernos mensajes de amor, causando que sus seguidores se conmuevan y crean que su relación será para siempre.

Así lo volvió a demostrar la integrante de Esto es Guerra, quien utilizó su cuenta de Instagram para recordarle a su esposo lo especial que es en su vida, además de la bonita familia que han formado en los últimos años.

“Tus éxitos serán mis éxitos, tus derrotas serán mis derrotas … por un siempre juntos”, escribió la modelo para dar a conocer el bonito sentimiento que tiene por el actor de Al Fondo Hay Sitio.

Sin embargo, ella no fue la única que gritó su amor, pues lo mismo hizo Erick Elera, quien correspondió los sentimientos de su esposa con un bonito mensaje. “Te amo mucho mi amor, juntos en las buenas y en las malas”, añadió.