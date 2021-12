4 aderezos para pavo estilo criollo, oriental, pachamanca y barbacoa

Revisa estos ingredientes para preparar un sabroso aderezo que llevará tu pavo, cerdo o la carne de tu preferencia. Créditos: Pexels

Si te tocó ser ele encargado o encargada de preparar la cena navideña para la familia, pero no sabes por dónde empezar, no te preocupes que aquí te brindamos una guía para cocineros principiantes graduados en pandemia gracias a tutoriales y recetas de Internet. No necesitas ser un experto con los cuchillos para que te quede una deliciosa preparación que les hará chuparse los dedos.

El primer paso que debes cumplir es seleccionar que tipo de carne vas a cocinar, si es cerdo, pollo, cuy, pescado, o la elección de estas festividades, el pavo, esta ave que es perfecta para aquellos que quieren mantener su estilo de vida saludable sin excesos, ya que es bajo en calorías.

Ya que seleccionamos la carne a usar, apuntemos cuál será el acompañamiento. Puede ser un arroz, ensalada o puré. Para darle un sabor rico debes acompañar tu carne con un aderezo. Deja los tradicionales y anímate a probar uno nuevo.

En las siguientes líneas te vamos a compartir 4 ideas de aderezos para pavo, pero que t ambién puedes usar con otro tipo de carnes. ¡Quedará delicioso! Antes de empezar, revisa que tienes todos los ingredientes en casa para evitar salir en medio de la preparación.

ADEREZO ORIENTAL

INGREDIENTES

- 5 cdas. de kétchup

- 3 cdas. vinagre

- 5 cdas. de azúcar rubia

- 2 cdas. de jugo de kion

- 1 cda. de sillao

- Sal al gusto

- ½ taza de agua

- 1 ctda. de aceite de ajonjolí

PREPARACIÓN: en un recipiente vamos a mezclar todos los ingredientes que te presentamos en la lista. Cuando se esté uniforme, llevaremos la preparación a una olla y la dejaremos cocer a fuego medio por 15 minutos. Reservar.

ADEREZO DE PACHAMANCA

INGREDIENTES

- 1 taza de hojas de chincho.

-1 taza de hojas de huacatay.

-3 cdas. de ají panca molido.

-1 Taza de cerveza negra o chicha de jora.

-5 cdas. de ajos molidos.

-2 cdas. de ají amarillo.

-2 cdas. de orégano.

-¼ de taza de vinagre tinto.

-¼ de cda. de comino.

- Sal y pimienta al gusto.

-Aceite vegetal en cantidad necesaria.

PREPARACIÓN: licuar las hojas de huacatay, chincho, 5 cucharadas de aceite, ¾ de taza de agua y media cucharadita de sal. Unir este licuado con la mezcla que formamos de ají panca, ajos, ají amarillo, orégano, comino, taza de cerveza o chicha de jora, pimienta y vinagre tinto. Revolver bien.

ADEREZO BARBACOA

INGREDIENTES

- 1 cda. de mostaza

- 3 cdas. de kétchup

- 3 cdas. de sillao

- ½ taza de jugo naranja

- ½ taza de gaseosa oscura

- Sal y pimienta al gusto

- ½ taza de azúcar rubia

- 1 cda. de vinagre

- 3 cdas. de miel

PREPARACIÓN: para la salsa barbacoa, mezclar todos los ingredientes y cocer a fuego medio por 15 minutos. Reservar.

ADEREZO CRIOLLO

INGREDIENTES

- 2 cdas. de sal

- 1/2 cda. de pimienta

- 3 cdas. de mostaza

- 2 cdas de azúcar rubia

- 1 cda de ajo

- ¼ taza aji panca

- ¼ taza de aji mirasol

- 1/2 taza vino blanco

- 2 cdas de sillao

- 1 cda. de orégano

- 1 manzana

- 1 zanahoria

- 1 cebolla

- 1 cabeza de ajo

- 2 tazas de caldo para el horneado

- 1cda. de Chuño disuelto en agua fría

PREPARACIÓN: todos los ingredientes los juntamos en un recipiente y mezclamos muy bien para que se integren. En el caso de la manzana, zanahoria y cebolla, intenta que los cortes sean de un tamaño parejo.

