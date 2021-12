Minsa: Sinopharm es efectiva ante la COVID-19, pero se necesita dosis de refuerzo para combatir la Ómicron

Minsa aclara eficacia de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19. Foto: Andina.

La detección de 12 casos de la variante Ómicron de la COVID-19 en Perú ha generado zozobra en la población. Sobre todo, luego de que se cuestionara la eficacia de la vacuna Sinopharm para combatir a las nuevas variantes.

Por tal motivo, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, salió en defensa del medicamento chino para aclarar que, de acuerdo a varios estudios, la vacuna Sinopharm es efectiva para neutralizar al nuevo coronavirus.

Sin embargo, no sería la adecuada para hacerle frente a las nuevas complicaciones que trae consigo la variante Ómicron.

“Todas las vacunas que hemos aplicado en el país han jugado un rol muy importante en el control de la pandemia, los trabajadores de salud nos hemos aplicado, todos, Sinopharm y ha caído sustancialmente la cantidad de casos y de fallecimientos en el sector salud. Está demostrado que Sinopharm y las otras vacunas han sido efectivas, sean cuales sean”, comentó el ministro a la prensa.

“En el caso de esta variante ómicron, hay distintos tipos de estudios para ver qué tan eficaz es ‘esta vacuna’, tanto en controlar la infección como jugar un rol en el paciente que está grave. Lo que se ha encontrado, en un estudio parcial, todavía no definitivo, que las vacunas Sinopharm y Sinovac no serían tan efectivas para evitar la infección, lo que no quiere decir que no son efectivas para cuidarnos si nos complicamos frente a un contagio, son dos cosas diferentes”, precisó.

Ante este panorama, Cevallos instó a la población a mantenerse tranquila porque la dosis de refuerzo que se viene aplicando es de otra marca, en este caso de las compañías Pfizer y AstraZeneca, lo que lograr aumentar el porcentaje de inmunidad ante la aparición de nuevas variantes.

“Pero en otra parte, la dosis de refuerzo en nuestro país se está aplicando es con Pfizer y AstraZeneca, de hecho la que estamos aplicando, por ahora más, es la Pfizer, que, en estos casos, si se ha encontrado que con dosis de refuerzo protege en mayor porcentaje de la contagiosidad que tiene este virus, pero todas las vacunas, hasta las que nos hemos aplicado han sido eficaces y no hay ningún estudio concluyente que diga que no son eficaces frente a la variante Ómicron”, sentenció el ministro de Salud.

NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS CONTRA LA VARIANTE ÓMICRON

Tras conocerse los casos positivos de Ómicron en nuestro país, el ministro de Salud, anunció que desde hoy las personas que tengan tres meses después de haberse inoculado la segunda dosis, podrán dirigirse a los centros de vacunación para obtener esta dosis de refuerzo.

“Como primer punto vamos a adelantar a tres meses luego de la segunda dosis. La posibilidad de aplicarse la tercera dosis en todo el país para todos los ciudadanos. Desde hoy en la mañana se está haciendo el anuncio en todos los centros de vacunación para que pueda recibir a los ciudadanos”, puntualizó.

“Le pedimos a la población un poco de paciencia, pero desde ya se están haciendo las coordinaciones para efectuar estas dosis de refuerzo.

Además, habrá un cambio en las restricciones para estas fiestas de fin de año. En primer lugar, Hernando Cevallos anunció que “se va a establecer el toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana” los días 24 y 31 de diciembre, y ya no será la 1 a.m. como estaba contemplado hasta antes de la llegada de la nueva variante de la COVID-19 al Perú.

Asimismo, que se podría disminuir los aforos en los establecimientos, de 80 % a 60 % al menos. “Vamos a conversarlo en Consejo de Ministros”, precisó.

