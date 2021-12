Pancho Rodríguez explica por qué fue captado junto a Melissa Paredes en la playa

Melissa Paredes no deja de ser noticia a pesar de haberse alejado unos días de la ciudad con la finalidad de pasar tiempo con su pequeña hija. La ex conductora de televisión remeció las redes sociales luego de que se filtrara una imagen suya en la playa acompañada por el modelo Pancho Rodríguez. El portal Instarándula fue el que publicó las imágenes donde se les ve a ambos entrando al mar.

“¿Qué hace Pancho con Melissa Paredes? ¿Amigos eran?”, señaló el fundador del sitio de espectáculos, Samuel Suárez. Las imágenes muestran al modelo chileno junto a Paredes quien llevaba de la mano a su pequeña hija fruto de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba. La pareja decidió poner fin a su relación luego de que se publicaran imágenes de una supuesta infidelidad por parte de paredes.

A pesar de haber oficializado el divorcio, Paredes fue captada hace unos días junto a Cuba paseando con su hija por las calles de Miraflores. Ambos han declarado que mantienen una relación pacífica y cordial por el bien de la menor. En aquella ocasión fueron captados juntos en la tribuna de las clases de natación de la pequeña. Aquella imagen también causó revuelo y especulaciones en las redes.

“Yo no entiendo que tanta especulación allí, en serio, nada que ver. Nos van a ver muchas veces juntos porque somos papás de una niña maravillosa. No va por ningún otro lado que están queriendo insinuar”, aclaró Paredes durante una aparición en el programa “Mujeres al mando”.

Melissa Paredes y el Gato Cuba son captados juntos. (Foto: Captura Willax)

MÁS ACLARACIONES

Luego de haberse filtrado la foto entre Rodríguez y Paredes a través del portal Instarándula, el modelo chileno decidió dar contexto a las imágenes. “Samu, ¿cómo estás? Te cuento para que no haya malos entendidos. Ayer fui a subir un cerro en Pachacamac. Después de eso como estaba riquísimo el día, aproveché para ir un toque a la playa y ahí por casualidad me encontré con Melissa y su hijita. Conversamos un ratito y ya. No hay nada que especular, hermano. La mejor de la vibras con ella y contigo. Abrazo”, dice la aclaración a quien hizo los primeros comentarios de las imágenes.

Sobre el origen de la foto, Samu ha revelado que fueron unas seguidoras de su canal quienes le enviaron las imágenes en el que se ve a la ex presentadora junto al modelo. Al contar con un material de este peso, el conductor no pude resistirse a publicarlo. “Está tranquila, publicando fotos sola en la playa (Melissa), hasta que una “instachismosa” me mandó el detrás de cámaras, no entiendo. ¿Qué hace Pacho con Melissa? ¿Serán amigos? No voy a pensar nada malo”. Señaló Rodríguez.

Samu, quien anteriormente había publicado las imágenes desde la cuenta de Instagram de la página que maneja, también compartió la respuesta que el modelo le envió por mensaje directo. “Pancho nos da su descargo sobre las imágenes explosivas emitidas por las ratujas, no vemos hasta el martes. Gracias, Instachismosas. Lo son todo”, se lee en la historia publicada desde su cuenta, la misma en la que etiquetó al modelo.

Antes de que se difundieran las imágenes donde aparece con Pancho Rodríguez, Melissa Paredes compartió una serie de fotografías donde se le ve disfrutando de unos días de playa con su pequeña Mía. “¡Estoy en modo vacaciones con mi princesa hermosa! Les mandamos millones de besitos”, escribió la actriz y modelo en la publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

