El Artista del Año: novio le dedica un emotivo mensaje a Estrella Torres a horas de la final

Estrella Torres llegó a la gran final de El Artista del Año. (Foto: Instagram)

A horas de la Gran Final de El Artista del Año, Kevin Salas no dudó en dedicarle unas bellas palaras a su novia, Estrella Torres, quien este sábado 18 de diciembre tendrá una dura competencia con Yahaira Plasencia, Ruby Palomino y César Vega.

Para esta ocasión, la cantante de cumbia recibirá el respaldo de Tommy Portugal, su expareja. Además de tener a su hermana Génesis.

“A un día de tu gran final y de mi campeonato, gracias amor por el apoyo brindado, siempre podrás contar conmigo, somos un gran equipo, a triunfar”, escribió el modelo, etiquetando a Estrella, quien rápidamente le respondió: “Así es mi amor , somos un equipo, con todo”.

Cabe indicar que Estrella y Kevin retomaron su relación hace unos días. Según contó la cantante de cumbia en aquella ocasión, quien tomó la decisión fue el modelo.

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas), respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, señaló bastante apenada en aquel momento.

Sin embargo, bastó solo un día para que retomaran su romance. “Juntos es mi lugar favorito”, escribió la joven, anunciando así su reconciliación

¿QUÉ DIJO TOMMY PORTUGAL SOBRE LA RUPTURA ENTRE ESTRELLA Y KEVIN?

Sin saber que ya habían retomado su relación, Tommy Portugal se encargó de aclarar una vez más que solo son amigos.

“De la relación que actualmente tiene Estrella no sé nada, pero si tiene algún problema espero que lo solucione. Entre Estrella y yo solo hay una amistad, hemos terminado, pero somos grandes amigos. En lo profesional, yo sigo siendo su productor musical, y siempre la voy a apoyar en su carrera.”, escribió el cantante.

Asimismo, destacó que está muy orgulloso de reforzar a Estrella en la gala de Gisela Valcárcel.

“Estoy contento de reforzar a Estrella, sé que es muy importante para ella estar en el programa y poder ganar. Estoy contento de que haya llegado a la gran final. Pero, en el baile, no sé si sumaré o restaré, porque soy de la misma escuela de César Vega (risas), pero le meteré la experiencia que tengo, voy a meter mis pasitos cumbiamberos”, dijo.

Finalmente aclaró que está solo y enfocado a su carrera. “Pero eso no quiere decir que le haya cerrado las puertas al amor”, acotó.