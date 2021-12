Estrella Torres se reconcilió con su novio y lo anuncia con una romántica foto

La cantante Estrella Torres y su novio Kevin Salas regresaron. (Foto: América TV/ Instagram)

Después de haber revelado que su novio la terminó porque no supo lidiar con una relación mediática, Estrella Torres finalmente se reconcilió con el modelo Kevin Salas. La cantante se encargó de anunciarlo a través de las redes sociales. Además, adjunto una romántica imagen donde se les ve besándose.

Cabe indicar que Estrella tendrá a Tommy Portugal como refuerzo en El Artista del Año, programa que llega a su fin este sábado 18 de diciembre. Consultada por cómo lo tomaría su novio, Estrella anunció en ese entonces que ya no estaba con pareja.

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas), respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, dijo hace unos días.

Sin embargo, este 17 de diciembre, la joven hizo una publicación que emocionó a muchos de sus fans. “Juntos es mi lugar favorito” , escribió la cantante, etiquetando a su novio Kevin Salas. Además, adjuntó una foto donde lucen muy enamorados.

Este post no tardó en tener reacción. Yahaira Plasencia le escribió: “El amor lo puede todo”, agregando un corazón a su comentario.

NOVIO DE ESTRELLA RESPONDE

Por parte, Kevin Salas no dudó en responder a Estrella Torres. Muy emocionado señaló: “Nuestro lugar favorito, mi amor. Que hermosa foto mi princesa. Me encantas”. A este comentario adjunto una carita con ojos de corazón. Como se recuerda, la pareja tiene pocos meses de relación, la cual inició Estrella tras culminar su romance de 7 años con Tommy Portugal.

Novio de Estrella Torres le dedica un bello mensaje. ( Foto: Instagram)

TOMMY PORTUGAL ACLARA QUE SON ES AMIGO DE ESTRELLA

Cabe indicar que recientemente, Tommy Portugal fue consultado sobre la ruptura de Estrella Torres. Ante ello, el cantante fue bastante claro al decir que sobre ello no sabe nada.

“De la relación que actualmente tiene Estrella no sé nada, pero si tiene algún problema espero que lo solucione. Entre Estrella y yo solo hay una amistad, hemos terminado, pero somos grandes amigos. En lo profesional, yo sigo siendo su productor musical, y siempre la voy a apoyar en su carrera”, dijo antes de saber que la pareja había regresado.

“MI FAVORITA”

Por otro lado, indicó que estaba alegre de poder apoyar a Estrella, pues es su favorita en El Artista del Año.

“Estoy contento de reforzar a Estrella, sé que es muy importante para ella estar en el programa y poder ganar. Estoy contento de que haya llegado a la gran final. Pero, en el baile, no sé si sumaré o restaré, porque soy de la misma escuela de César Vega (risas), pero le meteré la experiencia que tengo, voy a meter mis pasitos cumbiamberos”, dijo.

“Estrella es una chica muy talentosa: canta, baila y tiene carisma, y se entrega en cada una de sus presentaciones. Sé que la competencia está muy difícil, todos son grandes artistas, pero si Estrella tiene una buena gala, puede levantar la copa, yo confió en su talento”, acotó.

