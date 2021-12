Estrella Torres revela que su novio decidió terminar con ella: “Respeto su decisión”

Estrella Torres está soltera y tendrá como refuerzo a Tommy Portugal en El Artista del Año. (Foto: América TV/ Instagram)

Estrella Torres está enfocada en la final de El Artista del Año y tendrá como refuerzo a nada menos que a Tommy Portugal. La cantante señaló que fue muy difícil de convencerlo, pero está feliz porque lo logró. Respecto a lo que opina actual pareja, la joven sorprendió revelando que está soltera.

Torres bailará salsa en esta oportunidad y cantará “Yo no me doy por vencido”, de Luis Fonsi. “Mis ensayos van muy bien, vamos a tener varias rondas y me estoy esforzando mucho. Será la primera vez que baile salsa, pero vengo con todo, no soy una chica que se rinda fácilmente. También, haré un homenaje a las canciones más representativas de la cumbia en el Perú, para que la gente se ponga a bailar en sus casas y recuerden esos tiempos”, detalló.

Respecto a su refuerzo, Estrella indicó que buscó a Tommy Portugal para que sea su reemplazo porque era lo que el público le estaba pidiendo.

“Tommy Portugal llega a reforzarme en la gran final, vamos a compartir escenario y estoy muy contenta de que haya aceptado ser mi refuerzo, tengo que confesar que fue difícil convencerlo. Con el show que estamos preparando, juntos vamos a romperla en el escenario, Tommy es un capo en el género cumbia”, dijo sobre su expareja.

Estrella Torres contenta con Tommy Portugal en El Artista del Año. (Foto: Instagram/Captura)

ESTRELLA TORRES YA NO TIENE ENAMORADO

Consultada por cómo había tomado su novio esta decisión, Estrella Torres sorprendió al contar que ya no tiene una relación.

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas), respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, dijo.

En otro momento, la joven señaló que si gana la ansiada copa, se la dedicará a su familia y su papá que está en el cielo. “Por toda mi lucha y por todo el público que me respalda, voy a entregarlo todo en la pista para levantar la copa”, afirmó.

“Estar en El Artista del Año es la oportunidad que esperaba para mi carrera, para poder representar a la cumbia, quiero que el mundo conozca la cumbia peruana. El Artista del Año es una excelente ventana para los artistas, por eso estoy esforzándome demasiado para poder demostrar lo mejor de mí en el escenario. Sin duda, El programa ha sacado la mejor versión de mí”, concluyó sobre el programa de Gisela Valcárcel, que llega a su fin este sábado 18 de diciembre a las 9 p.m., por América TV.