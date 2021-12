Melissa Klug dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hija Melissa Lobatón: “Te amo con cada partícula de mi ser”

Melissa Klug le dedicó un tierno mensaje a su hija por cumplir 19 años. (Foto: Instagram)

La tercera hija de Melissa Klug, Melissa Lobatón, celebró su cumpleaños número 19 el pasado 04 de diciembre y la empresaria no dudó en enviarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

La última de sus hijas mujeres dejó de ser una adolescente y así lo demostró la “Blanca de Chucuito” en sus historias de Instagram al publicar una collage de fotos acompañado de una tiernas palabras.

“Feliz vuelta al sol a mi princesa. Que Dios te llene de bendiciones y que todo lo que desees desde el fondo de tu corazón se cumplan”, se puede leer en las historias de su red social.

“Tienes un corazón enorme y muy noble. No cambies nunca. Te amo con cada partícula de mi ser”, culminó

(Foto: Instagram)

Asimismo, en otras publicaciones, se pudo observar que aparentemente la familia de la modelo se reunió en su casa para cantar el clásico tema “Feliz cumpleaños” a la jovencita. El encargado de sostener la torta fue el hijo menor de Klug. “Feliz cumpleaños mi reina bella”, escribió sobre el vídeo.

Además, la expareja de Jefferson Farfán le habría organizado una fiesta puesto que, en una de sus historias se le ve posando junto a su hija al costado de una decoración de globos y bocaditos. “Mi gigante bella. Feliz 19″, expresó.

Foto: Instagram

Por su lado, la hija del exfutbolista Abel Lobatón respondió el mensaje de su madre compartiendo la misma publicación y dedicándole un mensaje de agradecimiento por todo lo que le ha dado en sus 19 años.

“Te amo más mi reina. Gracias por hacerme la mujercita que soy. Gracias por tus enseñanzas y todo. Te amo, te mereces el mundo entero”, señaló en las historias de su Instagram junto a múltiples saludos que recibió por parte de su familia y amigos.

(Foto: Instagram)

Cabe resaltar que entre los mensajes de cumpleaños que recibió, uno de los que llamó la atención fue el del joven barbero Youna. Con ello, deja en claro que mantiene una buena relación con la hermana de Samahara Lobatón, quien además es madrina de su pequeña hija.

“Feliz cumpleaños cuñis. Te quiero mucho”, le escribió Youna a Melissa Lobatón. En una segunda publicación agregó: “Diviértete mucho, te lo mereces”.

MELISSA KLUG LE ADVIERTE A JESÚS BARCO SOBRE LA FECHA DE SU MATRIMONIO

Melissa Klug se comprometió con el futbolista Jesús Barco cuando cumplieron su primer año de novios, sin embargo, hasta ahora no hay fecha asegurada para la boda. Ante ello, los conductores de En boca de todos le preguntaron a la empresaria, a través de un enlace en vivo, que medidas tomará si el deportista no pone las cosas claras.

Al ser consultada, Melissa respondió muy segura que sí habrá boda, incluso, bromeó con una predicción que hizo el video Reinaldo dos Santos quien indicó: “No va haber matrimonio ahí”. Por parte, la empresaria rápidamente respondió: “Él también dijo que iba a ganar Keiko”, generando las carcajadas de los conductores de televisión.

“Bueno, aquí el único que sabe es Dios. Obviamente, sí me voy a casar. ¿Cuándo? En realidad estamos viendo qué año, pero ya dije, no voy a ser la eterna novia. Obviamente, no lo voy a ser (...) Un año y dos (me caso). Ya no, pues, si ya no nos casamos de acá a dos años, (con un gesto dijo ya fue) Es que ya lo he dicho, no voy a ser la novia eterna”, aclaró.

SEGUIR LEYENDO