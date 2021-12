Robotín anunció el fin de su relación con Robotina: la historia de amor que terminó con sentidas palabras del cómico

Robotín anunció el fin de su relación con Robotina en su cuenta de Facebook.

Alan Castillo, más conocido como Robotín, anunció a través de sus redes sociales que había terminado su relación con Karelys Molina, Robotina, la joven venezolana de 23 años con quien había formalizado hace unos pocos meses.

“Hago pública el fin de mi relación con Robotina. Se acabó y punto. A seguir adelante”, escribió el artista callejero en su cuenta de Facebook. Hace unos días la joven le había dedicado un mensaje en la misma red social: “Y pensar que antes moría de miedo cuando tenia que hablar en público. Estoy muy agradecida de todo lo que estoy aprendiendo y por las personas que he conocido”.

Robotín también dejó en claro quiénes son “las únicas” personas a las que desea mantener en su vida y envió un mensaje a sus detractores.

“Las únicas mujeres que quiero en mi vida son mis hijas y mi madre. No deseo más y los que creen que es show pueden irse a la...”, concluyó.

Robotín anunció el fin de su relación con Robotina. (Captura; Facebook)

LAS PROMESAS DE ROBOTÍN Y ROBOTINA

En julio pasado, durante el programa Mujeres al mando, Castillo y Molina se hicieron promesas de amor. La pareja había oficializado su romance en el programa Magaly Tv. La Firme y ambos comenzaron cuando tocaron el punto de la infidelidad.

“Yo Robotina, por supuesto que te prometo fidelidad, lealtad, para hacer que nuestra historia sea muy, muy, muy duradera”, dijo la joven de 23 años.

Por su parte, Robotín hizo recordar a su pareja todo lo que había pasado, pero que daría todo para mantener el romance: “Tú sabes lo que he vivido Robotina... Has llegado en un momento muy complicado y has hecho mis días muy bonitos, has cambiado todo de la noche a la mañana”.

“Para mí, lo más importante en una relación es la fidelidad para poder estar juntos siempre y que no se pierda eso. Que cada día nuestro amor crezca más con detalles, con cosas bonitas. Yo he sufrido mucho en esa parte y ya no quiero volver a sentirlo”, agregó.

Molina contestó que siempre lo había apoyado y que su confianza debía ganársela, algo que Castillo correspondió.

“Estoy enamorado de ti, has llegado en el momento preciso de mi vida. No sé si hubiera podido solo y cada vez que estoy contigo siento maripositas, en nuestra convivencia, los detallitos día a día, quisiera que fuera para siempre y prometo yo también hacer de tus días muy felices”, concluyó.

“ME COSTÓ MUCHO CONQUISTARLA”

Durante una entrevista con Magaly Tv. La firme donde Robotín contó que había formalizado con la venezolana, el cómico mencionó que había sido complicado “conquistarla”.

“Me costó mucho poder conquistarla, como más de un mes. Iba enamorándola, dándole detalles y así poder conocerla mejor. Sentía que tenía derecho de enamorarme y ser feliz”, expresó.

“Ella llegó en un momento bonito cuando mi vida estaba un poco complicada. Entonces la conocí y me gustó desde un principio. Ella era otro tipo de chica, enfocada en su trabajo y compartimos el mismo arte”, dijo.

EL ENGAÑO A ROBOTÍN

Antes de esta relación con Karelys Molina, Robotín había estado en el programa Andrea para confrontar a su expareja Yazmín Rojas y descubrir si era el padre biológico de los tres hijos que tenía con la mujer tras varias dudas y sospechas.

El episodio se transmitió en febrero pasado y luego de varias discusiones, la conductora procedió a leer los resultados de la prueba de ADN que se realizó el comediante junto a los menores.

La sorpresa de la noche fue cuando los análisis dieron negativo para la paternidad de dos de sus tres hijos. Robotín se quebró entrando unos minutos en crisis durante el programa y le reclamó a su expareja.

