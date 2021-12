Melissa Klug hace una aclaración a Jesús Barco: “Sino me caso en dos años, ya fue”

Melissa Klug dice que máximo en dos años se casa. (Foto: Instagram)

Melissa Klug se comprometió con Jesús Barco cuando cumplieron su primer año de novios, sin embargo, hasta ahora no hay fecha asegurada para la boda. Ante ello, los conductores de En boca de todos le preguntaron a la empresaria, a través de un enlace en vivo, que medidas tomará si el futbolista no pone las cosas claras.

Klug, de 37, y Barco, de 24, viven una relación bastante estable, tanto es así que el deportista es muy bien recibido en la casa de la empresaria, se ha ganado el cariño de sus hijos y hasta sacan cara por él antes que por la propia Melissa, según cuenta ella misma. Pero, ¿y la boda?

Al ser consultada, Melissa respondió muy segura que sí habrá boda, incluso, bromeó con una predicción que hizo el video Reinaldo Do Santos, quien indicó: “No va haber matrimonio ahí”.

Por parte, la empresaria rápidamente respondió: “Él también dijo que iba a ganar Keiko”, generando las carcajadas de los conductores de televisión.

“Bueno, aquí el único que sabe es Dios”, continuó la madre de Samahara Lobatón.

“Obviamente, sí me voy a casar. ¿Cuándo? En realidad estamos viendo qué año, pero ya dije, no voy a ser la eterna novia. Obviamente, no lo voy a ser” , aclaró.

Consultada por cuánto tiempo le dará a Jesús Barco para que ponga fecha, Melissa indicó: “Un año y dos (me caso). Ya no, pues, si ya no nos casamos de acá a dos años, (con un gesto dijo ya fue) Es que ya lo he dicho, no voy a ser la novia eterna”.

MELISSA KLUG CONVIVIRÁ CON JESÚS BARCO SI NO SE CASA

Ante el descontrol en el set, quienes se emocionaron por la respuesta, la empresaria hizo su aclaración, destacando que ‘ya fue’ el matrimonio, no su relación: “ Si ya no nos casamos, ¿conviviremos, no? No es que ya le diga, ya chau. ¿Qué haré con mi anillo? Pues lo tendré siempre”, contestó mirando su mano.

Ante sus respuestas, los conductores de En boca de todos señalaron que ven a una Melissa Klug enamorada, hecho que afirmó la Blanca de Chucuito.

SEGUIR LEYENDO: