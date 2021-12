César Acuña tras reunión con Pedro Castillo: “No quiero ser ministro ni premier, acá no hay negociado”

César Acuña en los exteriores de Palacio de Gobierno. Foto: Twitter @CesarAcunaP

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, declaró esta noche a la prensa tras reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno, para dialogar sobre la estabilidad política y gobernabilidad, a días de debatirse la moción de vacancia presidencial en el Congreso de la República.

Desde un inicio, Acuña negó que su bancada vaya a “vender su voto” a la oposición en busca de beneficios personales. “No quiero ser ministros ni ser premier”, exclamó Acuña.

“Ojalá el presidente Castillo me haya escuchado [...] No hay ningún negociado. Que quede claro. Confío en mis congresistas. Ellos no van a venderse porque saben que lo que más queremos es gobernabilidad”, agregó.

Asimismo, el excandidato a la presidencia explicó que el motivo de su encuentro con Castillo fue para aconsejarlo sobre lo que debería hacer si es citado al parlamento para responder cuestionamientos en su contra.

“Le dije al presidente Castillo que, si se llegara a juntar los 52 votos para la admisión de la vacancia, que ni se le ocurra enviar a un abogado. Que vaya él al Congreso”, precisó César Acuña.

“Si yo fuera presidente, yo pediría que me levanten la inmunidad presidencial y que me investiguen. Que el Poder Judicial y la Fiscalía me investiguen mientras yo sigo trabajando, cuando me llamen demostraré que no es cierto”, continuó.

Por último, al ser consultado sobre su postura en cuanto a la vacancia presidencial, el empresario dejó en claro que “ Alianza para el Progreso no va a avalar presidentes corruptos” .

“No sabemos qué pasará mañana o más tarde, pero vamos a ser inflexibles. Nuestro voto será pensando en que es lo mejor para el país. La bancada de APP no va a ser causante de una inestabilidad o que afecte a millones de peruanos que no tienen trabajo o no tienen que comer”, sentenció.

OPOSICIÓN YA CUENTA CON MÁS DE 52 VOTOS PARA LA VACANCIA

La vacancia contra el presidente Pedro Castillo va tomando forma con el pasar de los días. Desde la oposición afirman que ya consiguieron más de los 52 votos que necesitan para admitir la moción que busca sacar al mandatario del poder.

Así lo aseguró el vocero oficial de Renovación Popular, el parlamentario Jorge Montoya, quien afirmó que son varias las bancadas que apoyan el pedido en contra del jefe de Estado y quieren que se presente en el Congreso para responder sobre las irregularidades en su gestión.

“Ya pasamos los 52 votos para admitir la moción de vacancia y el presidente (Pedro Castillo) vaya al Congreso a responder por los cuestionamientos en su contra. Es la información que hay, no tenemos la certeza porque los votos se verán en su momento”, manifestó el almirante a Correo.

En cuanto a las reuniones invocadas por Pedro Castillo con los líderes de los partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso, Jorge Montoya se mostró disconforme a que dichos encuentros sean a días de que se debata la admisión de la moción de vacancia.

En ese sentir, señaló que le parece una estrategia para tapar los presuntos actos de corrupción que caen sobre sus hombros. “Es una clara cortina de humo, busca distraer a la opinión pública para tapar lo que se viene contra el mandatario”, sostuvo el parlamentario.

SEGUIR LEYENDO