Las Bambas: “Cese de operaciones genera una imagen muy negativa del Perú”, asegura Roque Benavides

El anuncio de la empresa china MMG del cese de operaciones en el Perú de la mina Las Bambas ha causado gran preocupación, sobre todo por la mala imagen para la inversión en país. Al respecto, Roque Benavides indicó que esta situación nos debe llamar a la reflexión y ver la manera que la minera no se retire del país, porque esto afectaría la generación de empleo.

El también presidente de la minera Buenaventura, en diálogo con RPP Noticias, recalcó que la situación en Las Bambas es lamentable y consideró que el bloqueo de carreteras realizado por la población de Chumbivilcas es ilegal. “Los bloqueos de carreteras, que son absolutamente ilegales y no se condicen con el estado de derecho que debería haber en el país, impiden que las operaciones puedan desarrollarse normalmente. Esto genera una imagen muy negativa del Perú”, dijo

“Hay US$ 56,000 millones en inversiones que no se están dando en minería en el Perú, que generarían 2.3 millones de puestos de trabajo. En este momento en que la reactivación económica es fundamental para los hogares del Perú, no hay derecho que estemos golpeando de esta manera a empresas de la seriedad de MMG, o se haya hecho lo que se hizo con Antamina o Hochschild”, señaló.

Además hizo un llamado al Gobierno de Pedro Castillo para que inicie diálogos con la compañía para evitar que esta cierre sus operaciones y establezca condiciones para evitar más bloqueos que solo perjudican a la economía del Perú.

“Yo creo que este es un golpe muy duro para la economía. Si es que la producción de Las Bambas no puede salir definitivamente puede impactar en el crecimiento de la economía”, señaló.

Las Bambas produce alrededor de 400,000 toneladas de cobre al año, o alrededor del 2% del cobre mundial, pero las constantes paralizaciones hizo que la empresa comunicara hoy su cese de actividades por ser incontrolable la situación.

El principal problema con la comunidad es por el transporte del material, en camiones a través de la carretera, la cual alegan causa daños al medioambiente. En ese sentido, pese a que se planeó la construcción de un tren, este recién comenzaría su construcción en el 2028.

Asimismo, la minera propuso como solución el pavimentar la mencionada carretera, como una medida de mediano plazo. Pero, a pesar de su insistencia, aseguran que el Gobierno falló en la implementación. Otro de sus errores, indica la empresa de Hong-Kong, es en la reunión del 30 de noviembre, donde se le impuso como ‘solución’ una serie de «demandas comerciales excesivas».

