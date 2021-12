Juan Víctor tras las denuncias contra Andrea San Martín: “es desgastador y no concilio el sueño”

Juan Víctor confiesa que se le hace difícil dormir por la polémica con Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, se pronunció en redes sociales para contar cómo se siente en medio de su proceso legal contra la madre de su hija.

Como se sabe, todo inició cuando el extripulante de cabina no quiso que el actual novio de la presentadora de televisión, Sebastián Lizarzaburu, expusiera a su pequeña en redes sociales. Esto desató la furia de la modelo ya que lo denunció por violencia psicológica en contra de ella y luego decidió prohibirle que salga a la calle con la niña.

Asimismo, la última denuncia que envuelve a ambos es por un supuesto maltado infantil por parte de la conductora hacía su menor hija. Tras ello, Juan Víctor a través de las historias de su cuenta de Instagram compartió una fotografía con un mensaje.

“Que rico he jateado toda la tarde, Sebas se fue a armar el árbol a casa de su mami y regresa más tarde! Estuve tooooda la mañana ocupado”, señaló en la primera parte de su mensaje. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que escribió después.

“No voy a negar es desgastador todo esto... no concilio el sueño fácilmente pero cuando haces las cosas bien y no usas la mentira como herramienta no tendría por qué irte mal... en general lo digo! Sin rabia - sin odio, con hechos”, expresó Juan Víctor en sus redes sociales.

Cabe resaltar que la madre de Juan Víctor, Doña Alicia Díaz, ha sido otra de las involucradas en el caso puesto que desde un comienzo no ha dudado en defender en reiteradas oportunidades a su hijo de los ataques de la exchica reality.

JUAN VÍCTOR DENUNCIA A ANDREA SAN MARTÍN DE VIOLENCIA FAMILIAR

De acuerdo al programa Amor y Fuego, el extripulante acudió el martes 23 de noviembre a visitar a su pequeña hija como parte de la conciliación firmada el año pasado; sin embargo, la ‘ojiverde’ no permitió que la viera una vez más.

Al no conseguir estar al lado de su hija, el joven decidió acudir a la comisaría de Sagitario para dejar constancia de la sucedido, esto debido a que ya lleva más de una semana sin poder externarla del domicilio de su madre.

Asimismo, volvió a denunciarla por violencia familiar argumentando que recibe maltrato psicológico por parte de su expareja al no dejarla ver a su pequeña. Juan Víctor explicó que no tiene ningún tipo de contacto con Andrea San Martín pese a que le escribe para saber sobre su hija, por lo que no sabe nada de su hija desde hace un tiempo.

De otro lado, Juan Víctor explicó que no podía ser tan insistente con Andrea San Martín debido a que podría ser denunciado nuevamente por acoso. Debido a ello, trata de mantener un límite.

