Juan Víctor arremete contra Sebastián Lizarzaburu: “Mi hija no puede ser usado para limpiarle la cara”

Fuerte y claro. El programa Amor y Fuego se puso en contacto con Juan Víctor para consultarle sobre la nueva denuncia que le hizo llegar el abogado de Andrea San Martín, quien afirmó que el ex tripulante de avión no dejó salir del país a su pequeña hija.

La encargada de realizar la entrevista fue Gigi Mitre, ella le preguntó directamente si sentía celos de la relación de la ‘Ojiverde’. De acuerdo a sus propias declaraciones, esto sería totalmente falso, pues desde hace dos años que tiene una pareja sentimental.

Asimismo, aclaró que no le dio permiso de salir del país a su pequeña debido a la denuncia que puso en su contra Andrea San Martín, pues no le parece que mientras ellos se encuentren en un proceso legal, ella se vaya de viaje fuera del país.

De otro lado, aclaró que no quiere que su hija pase mucho tiempo con Sebastián Lizarzaburu debido a las denuncias que le realizó la modelo en el pasado, pues no tiene buenas referencias sobre él.

“ No nos conocemos (Sebastián), lo único que he escuchado de él son malos comentarios... Mi hija no puede ser usado para limpiarle la cara a alguien, eso es lo que yo veo, por mucho tiempo se habló mal de esa persona ”, declaró.

Asimismo, contó que en una ocasión fue a recoger a la su hija a la comisaría porque Andrea San Martín acudió a denunciarlo y no paraba de llorar. “Yo he tenido que recoger a mi hija a la comisaría cuando la mamá de mi hija estaba llorando y mi hija en sus brazos llorando porque eran denuncias contra él”, indicó.

JUAN VÍCTOR AMENAZA CON DEMANDAR A ABOGADO DE ANDREA SAN MARTÍN

Una guerra de nunca acabar. Juan Víctor Sánchez arremetió una vez más contra Andrea San Martín. Esta vez, el expiloto amenazó con demandar penalmente al abogado Wilmer Arica por un comunicado que difundió en sus redes sociales.

Según el extripulante de cabina, el letrado habría emitido una “opinión pública” sobre hechos que no son ciertos.

“ Cuando un profesional, como es el caso de este Sr. abogado, se va a dirigir a la opinión pública, lo debe hacer con certeza de haber corroborado la información y no con la fragilidad con la cual, lo ha hecho ”, se lee en su extenso mensaje publicado en redes.

“Haciéndole un poco la chamba al Sr. abogado; le informo que existe una diligencia pendiente para la próxima semana, generada por la denuncia interpuesta por su cliente, y es precisamente con la presencia de mi menor hija”, sostuvo.

LA NUEVA DENUNCIA DE ANDREA SAN MARTÍN

Andrea San Martín volvió a denunciar al padre de su segunda hija. Esta vez por desobediencia y resistencia a la autoridad, indica el informe del programa Amor y Fuego.

Según se puede leer en el parte policial, la exmodelo adjuntó a la denuncia 7 hojas de una conversación con Juan Víctor.

“Llegó unos mensajes escritos procedentes del teléfono personal de Juan Víctor, donde esta persona le envió unos mensajes conforme a las 7 hojas simples que presenta y hace entrega, los cuales los tenía prohibido”, se puede leer en la denuncia.

