Ethel Pozo defendió a Andrea Luna de Pietro Sibille: “no debiste hacer catarsis en redes sociales”

Ethel Pozo considera que Pietro Sibille no debió decir "su verdad" en redes sociales. (Foto: Instagram)

Tras la reciente polémica entre Andrea Luna y Pietro Sibille, la conductora de América Hoy Ethel Pozo no dudó en dar su opinión y salir en defensa de la actriz peruana.

Luego de que el actor acusara a su expareja de hacerle infiel y la actriz le respondiera calificándolo de maltratador, egoísta y drogadicto, la hija de Gisela Valcárcel mostró su incomodidad sobre las palabras de Sibille.

Todo comenzó cuando Janet Barboza afirmó que la respuesta de Andrea Luna es una gravísima denuncia luego de transmitir un informe sobre el caso de los actores. “La respuesta de ella ha dejado a más de uno frío”, agregó la popular “Retoquitos”.

Asimismo, volvieron a mostrar la publicación que realizó Sibille donde aseguraba que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese y ante ello, Ethel Pozo no se quedó callada.

“Ya lo hemos tocado aquí en temas psicológicos. Uno no debe hacer una catarsis en redes sociales porque, finalmente, si tienes algo que decir de una persona se lo puedes decir a ella misma”, señaló.

Finalmente, comentó que es una lástima que la relación entre los actores haya culminando con una denuncia en redes sociales. “En este caso, cuando hemos recibido todos los medios la noticia es lamentable que llegue a su fin de esta forma (en referencia al actuar del actor)”.

Recordemos que Andrea Luna y Pietro Sibille mantuvieron una relación sentimental de 7 años y el pasado mes de agosto la actriz publicó en su cuenta de Instagram que ya no estaba con Pietro Sibille. Por su parte, el actor confirmó lo dicho por su expareja ya que señaló que se encontraba soltero.

PIETRO SIBILLE CONFIRMA INFIDELIDAD DE ANDREA LUNA

Pietro Sibille decidió romper su silenció y utilizó sus redes sociales para confirmar que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese, tal como se ha venido especulando y la propia modelo se encargó en negar.

Con un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, el actor se refirió a la actriz. Incluso, se atrevió a etiquetarla y llamar “imbécil” a Andrés Wiese, a quien también etiquetó.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo @andrealunaoficial. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de @andreswiese_r (Ni siquiera es buen actor).. Buenas noches! (No se molesten en hacer comentarios, nunca los leo)”, escribió Pietro.

Dedicándole la canción “Embustera”, de Joaquín Sabina, el actor inició este mensaje. Además, de escribir un extracto de la canción del trovador, publicó una foto de él besando la foto del cantante.

Pietro Sibille dedica canción de Joaquín Sabina a Andrea Luna. (Foto: Instagram)

ANDREA LUNA ARREMETE CONTRA PIETRO SIBILLE

Luego que Pietro Sibille afirmara que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese, la actriz ha salido a defenderse a través de un extenso mensaje, donde lo acusó de haberla maltratado y de querer suicidarse cada vez ella intentaba terminar con la relación.

“Hola chicos. Me desperté con la noticia de que Pietro (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’. Esto es completamente FALSO. Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde esté señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, se puede leer en la primera parte del texto.

Respuesta de Andrea hacia Pietro Sibille. (Foto: Captura Facebook)

