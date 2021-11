Andrea San Martín vuelve a ser denuncia por violencia psicológica por Juan Víctor

Andrea San Martín es denunciada por Juan Víctor, quien asegura que no la deja ver a su hija. (Foto: Instagram)

Un nueva capítulo se escribe en la novela entre Juan Víctor y Andrea San Martín, pues el padre de la segunda hija de la modelo acudió a la comisaría para volver a denunciarla por violencia familiar, argumentando que recibe maltrato psicológico por parte de su expareja al no dejarla ver a su pequeña.

De acuerdo al programa Amor y Fuego, el extripulante acudió el martes 23 a visitar a su pequeña hija como parte de la conciliación firmada el año pasado; sin embargo, la ‘ojiverde’ no permitió que la viera una vez más.

Al no conseguir estar al lado de su hija, el joven decidió acudir a la comisaría de Sagitario para dejar constancia de la sucedido, esto debido a que ya lleva más de una semana sin poder externarla del domicilio de su madre.

“Según el régimen de visitas firmado el año pasado, el 18 de noviembre, me correspondía estar con mi hija el miércoles y jueves de la semana pasada, este martes, por hoy, y el próximo viernes, para pasar el fin de semana con ella ”, comentó.

Asimismo, Juan Víctor explicó que no tiene ningún tipo de contacto con Andrea San Martín pese a que le escribe para saber sobre su hija, por lo que no sabe nada de la pequeña desde hace un tiempo.

“ Lamentablemente no tengo contacto con la mamá de mi hija, no me responde los mensajes de WhatsApp ni las llamadas. No tengo idea de dónde está mi hija, no sé nada de ella”, dijo Juan Víctor en declaraciones para el programa de Rodrigo González.

De otro lado, Juan Víctor explicó que no podía ser tan insistente con Andrea San Martín debido a que podría ser denunciado nuevamente por acoso. Debido a ello, trata de mantener un límite.

Juan Víctor Sánchez arremetió una vez más contra Andrea. (Foto: Instagram)

LA NUEVA DENUNCIA DE ANDREA SAN MARTÍN CONTRA JUAN VÍCTOR

Andrea San Martín volvió a denunciar al padre de su segunda hija. Esta vez por desobediencia y resistencia a la autoridad, indica el informe del programa Amor y Fuego.

Según se puede leer en el parte policial, la exmodelo adjuntó a la denuncia 7 hojas de una conversación con Juan Víctor.

“Llegó unos mensajes escritos procedentes del teléfono personal de Juan Víctor, donde esta persona le envió unos mensajes conforme a las 7 hojas simples que presenta y hace entrega, los cuales los tenía prohibido”, se puede leer en la denuncia.

Cabe señalar que Juan Víctor Sánchez tenía una denuncia de parte de Andrea San Martín, donde las autoridades ordenaron que el denunciado no debe realizar “ cualquier acción y omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y patrimonial, inclusive la amenaza o coacción de una forma física, virtual y/o utilizando algún medio informativo y/o tecnológico en agravio ” de Andrea San Martín y de la hija de ambos.

