Trabajo en Canadá para peruanos: ¿Cómo migrar desde Perú?

Emigrar a Canadá legalmente: todo lo que debes saber

El derecho a la migración laboral es esencial a toda persona. Si ya tomaste la decisión de buscar un mejor futuro lejos de Perú, es importante que el proceso migratorio se realice de manera ordenada e informada. Si piensas emigrar hacia Canadá, debes tener en cuenta que en dicho país los idiomas oficiales son el inglés (en casi todo el país) y el francés (oficial en Quebec). Además, en la provincia de Nuevo Brunswickes las personas se comunican en ambas lenguas, por lo que prácticamente toda la información sobre el proceso migratorio no estará disponible en español.

¿Quién es un migrante? Fundeu lo define como “un término más general para referirse a toda aquella persona que abandona el lugar en que habita o llega a otro destino para establecerse en él”.

¿CÓMO INGRESAR A CANADÁ?

Según la información publicada por el ministerio de Trabajo del Perú, se precisa que, para ingresar a este país, debes cumplir con los “requisitos generales para ingresar a Canadá”, entre los cuales se encuentran:

- Tener un pasaporte válido.

- Tener buen estado de salud.

- No tener prohibida la entrada al territorio.

- Demostrar a un agente de inmigración que saldrás de Canadá al final de tu estadía.

- Tener suficiente dinero para tu estadía. El importe necesario varía en función de las circunstancias de tu visita, de la duración de la misma y del lugar donde vayas a quedarte.

- Podrías necesitar también un examen médico, carta de invitación de un residente en Canadá y visa de residencia temporal en el caso de ser peruano. Estados Unidos ofrece visa de trabajo para peruanos.

¿CÓMO TRABAJAR EN CANADÁ?

En algunos casos se requiere permiso de trabajo, que es concedido a los que no son ciudadanos o residentes permanentes, ya sea que el empleador se encuentre en Canadá o no.

1. Trabajo temporal: Ciertos empleos no requieren permiso de trabajo. No obstante, aun cuando no se necesite permiso de trabajo, el Estado Canadiense exige a nuestros connacionales una visa de residencia temporal para entrar a Canadá y trabajar temporalmente. En la mayoría de los casos se necesita una oferta laboral del empleador canadiense o contar con un contrato de trabajo antes de solicitar un permiso de trabajo. No obstante, en caso se presente una solicitud de permiso de trabajo abierto no es necesario presentar una oferta de trabajo con tu solicitud.

2. Trabajo permanente (Inmigrar a Canadá): deberás decidir cuál programa de inmigración es el más apropiado para ti y tu familia. Estos pueden ser:

- Trabajadores calificados y profesionales que cumplan con ciertos requisitos y que desean establecerse y trabajar en Canadá (excepto en Quebec).

- Para personas con competencias en oficios calificados.

- Candidatos provinciales. Ciertas provincias o territorios de Canadá pueden seleccionarte para que te establezcas y trabajes allí.

- Trabajadores permanentes y empresarios seleccionados por Quebec. El gobierno de ese destino puede seleccionarte para que residas y trabajes en esa provincia.

- Programas Especiales. Tienen como objetivo la inserción laboral, tales como “Experiencia Internacional Canadá” ( dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años de los países con los que Canadá tiene convenio) y “Programa para cuidadores domésticos” (para aquellas personas calificadas en atender a niños, personas mayores o con discapacidad).

- “Experience Canada” Para personas que tienen una experiencia laboral reciente en Canadá y que deseen establecerse y trabajar (excepto en Quebec).

La voz del migrante: De requerir mayor información también puedes consultar en la Dirección de Migración Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú a través del correo: migrante@trabajo.gob.pe

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

Según la información del MINTRA, estos datos fueron obtenidos del Programa de Trabajo en su apartado http://srv116.services.gc.ca/dimt-wid/sm- los salarios mínimos en Canadá dependen de la provincia o territorio donde se desarrolle el empleo.

- Salario Mínimo (expresado en dólares americanos): promedio por hora en Canadá US $ 9.86

- Desempleo: 7.1%

- Inflación: 1.3%

