Avelino Guillén: “Quieren vacar al presidente Castillo y, acto seguido, acometer contra la señora Boluarte”

Foto: RPP

El ministro del Interior, Avelino Guillén, se pronunció sobre la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso de la República y señaló que es una estrategia para vacar primero a Pedro Castillo y luego a la vicepresidenta Dina Boluarte.

“Quienes no aceptaron la derrota electoral son quienes ahora han planteado la vacancia presidencial sin ningún sustento”, dijo en una entrevista en Nada Está Dicho de RPP.

“Para nosotros, esta es una estrategia que empezó el 28 de julio. Desde el momento que juró el presidente Castillo, no aceptaron la derrota electoral, alegaron fraude, plantearon cientos de recursos de nulidad, empezó el gobierno y no pasó ni una semana y ya estaban hablando de vacancia”, señaló.

El titular del Ministerio del Interior (MININTER) también opinó que incluir la investigación contra la vicepresidenta Boluarte en la moción tiene como objetivo buscar luego destituirla a ella.

“Es claro, quieren vacar al presidente Castillo y, acto seguido, acometer contra la señora Boluarte”, dijo el ex fiscal.

“La imputación contra la señora Boluarte es extremadamente débil, no tiene mayor sustento. Que usted abra una cuenta para que se depositen aportes para determinado hecho, éticamente podemos reprochar, pero contenido penal a eso es bastante discutible”, agregó.

Guillén también se pronunció sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de Perú Libre, el cual es uno de los motivos planteado en la moción de vacacia presidencia.

“Castillo fue invitado a Perú Libre, no ha tenido ninguna intervención en el manejo de los recursos de la agrupación”, dijo.

MOCIÓN DE VACANCIA PRESIDENCIAL CONTÓ CON 28 FIRMAS

La moción de vacancia presidencial en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, fue presentado esta mañana en la mesa de partes del Congreso. El documento lleva la firma de 28 parlamentarios de las bancadas Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, quienes hace unos días indicaron estar de acuerdo con declarar al actual mandatario de permanente incapacidad moral para llevar las riendas de nuestro país.

El documento señala que “José Pedro Castillo Terrones sea vacado de su cargo, ya que si ello no se materializa seguirá generando más perjuicios a nuestra población. En otras palabras, es una persona peligrosa para la democracia que, si no es vacado, afectará a todos los peruanos, como ya lo viene haciendo con quienes viven en pobreza extrema, generando “más pobres en un país rico”, lo contrario a sus promesas de campaña”.

Además indica que se apoya declarar por “permanente incapacidad moral del Presidente de la República al ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú”.

PATRICIA CHIRINOS

La congresista Patricia Chirinos, presentó el pasado 18 de noviembre ante el pleno del Parlamento una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Castillo Terrones, e instó a otros legisladores a ‘no tener miedo’ y firmen el documento para poder someterla a votación, con lo que podría provocar una nueva crisis política que podría incrementar la incertidumbre económica y social que actualmente atraviesa nuestro país.

“Presidenta, colegas. Hoy quiero hacer un pedido por los niños peruanos que no tienen qué comer y que no pueden ni ir al colegio, por las madres que no tienen cómo llevar el pan a sus hijos, por miles de enfermos que mueren por ser atendidos en las largas colas de los hospitales, por los jóvenes sin oportunidades de trabajo, por las mujeres que sufren de violencia y machismo, por el dolor de las víctimas de terrorismo, por la frustración de las FF.AA. y las policiales, por la dignidad, orgullo y esperanza de un pueblo que llora por salir de la crisis. por eso, con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora.

SEGUIR LEYENDO