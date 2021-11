Vacancia presidencial: esta es la moción presentada por Patricia Chirinos contra Pedro Castillo

| Congreso

Una ingrata sorpresa se llevaron esta mañana los parlamentarios, luego que Patricia Chirinos pidiera la recolección de 26 firmas para presentar la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

La congresista de Avanza por el País, aprovechó el pleno del Pleno del Poder Legislativo para presentar la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente de la República, Pedro Castillo, pidiendo el apoyo y respaldo de sus colegas de todas las bancadas.

“Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo, aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial necesitamos las firmas de 26 congresistas, no tengan miedo colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo”, sorprendió la legisladora.

Chirinos siguió dirigiéndose a sus colegas en el Parlamento y les invocó a “no venderse” por una obra, sino representar a sus electores y afirmó que la destitución de Castillo Terrones esta sujeta al beneficio para el país.

“Que la gente no se sienta avergonzada de nosotros, que no nos señalen como traidores a la patria, respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera, por un puente, o por una obra, no busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes, o hablar de una gobernabilidad que no existe con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral”, agregó.

¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO DE LA MOCIÓN A PEDRO CASTILLO?

Que el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, señala que las causales por las que procede declarar la vacancia del cargo del presidente de la República.

Que, de acuerdo con el literal c) del artículo 66 y el artículo 68 del reglamento del Congreso, las mociones de orden del día, como instrumento de desarrollo de los procedimientos parlamentarios, son propuestas mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho a pedir al congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los interés del país

De acuerdo al inciso 2) del artículo N°113 de la Constitución política del Perú, el presidente de la República vaca por permanente incapacidad moral, al ser declara por el congreso.

De acuerdo con el constitucionalista arequipeño y miembro de la asamblea nacional constituyente que creo la Constitución política del Perú, Enrique Chirinos Soto , “la incapacidad moral es la falta de cualidad Morales esenciales para el ejercicio del cargo , no tiene nada que ver con la incapacidad mental.

Además, el documento presentado por Patricia Chirinos, deja en claro lo que ella considera negativo del presidente Pedro Castillo.

“Por su absoluta falta de respeto a la ley, por su falta de transparencia en la toma de decisiones y sus constantes mentiras ante el país, propia de una persona que padece de mitomanía y que finalmente por reservarse para sí y en sí el derecho de los peruanos a estar debidamente informados, negándole a la prensa suficiente acceso para conocer asuntos del gobierno y Estado que no son asuntos secretos”, sostiene en el documento.

“Que todas estas situaciones justifican que el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, sea caso de su cargo, ya que si ello no se materializa seguirá generando más perjuicios a nuestra población. En otras palabras es una persona peligrosa para la democracia que si no es vacado, afectará a todos los peruanos como ya lo viene haciendo”, puntualiza.

