Daniel Abugattás propone que se pueda vacar a congresistas que “no hacen un buen trabajo”

Daniel Abugattás ofrece apoyo a Pedro Castillo

El excongresista del Partido Nacionalista, Daniel Abugattás, habló sobre la actual coyuntura que vive el Perú con el anuncio de una vacancia presidencial por parte de la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País). En declaraciones a Exitosa propuso que la población tiene el derecho de vacar fácticamente a los congresistas “golpistas” que promueven la salida de Pedro Castillo.

Indicó que así como el Congreso alega que el jefe de Estado “no hace un buen trabajo”, la ciudadanía también debe tener el derecho de aplicar esa misma premisa contra los congresistas que tienen una baja producción en sus escaños.

“Si el presidente Pedro Castillo no trabaja bien y los congresistas tampoco trabajan bien, ¿por qué no tenemos el mismo derecho a vacarlos a ellos?” , comentó un frontal Abugattás.

Agregó que es momento de que la población tenga la posibilidad de intervenir y aplique una “muerte civil” contra el grupo de “20 a 25″ legisladores que buscan la vacancia de Pedro Castillo.

“Hay un derecho a la insurgencia, que nosotros como pueblo podemos interpretarlo como nos venga en gana y, por lo tanto, podemos generar una vacancia de facto a los congresistas golpistas. Esto puede tener distintas formas: evitar que (los congresistas) lleguen al Congreso o hacer un boicot para que no les permitan ingresar a restaurantes y supermercados”, enfatizó el excongresista.

Se postula como asesor presidencial

Abugattás también fue consultado sobre la posibilidad de que el presidente Castillo lo llame como asesor. Dijo que podría ayudar al presidente de una forma amateur, sin ninguna solicitud de cargo ni de ingreso ni de remuneración. “Cuenta con mi apoyo amateur al 100% sin cobrar un solo centavo”, afirmó. Y agregó: “Que cuente conmigo para lo que quiera”.

Aclaró que, si bien el apoyo sería “amateur”, su experiencia como titular del Congreso de la República entre 2011 y 2012 le podría sumar al mandatario.

Conversar para llegar a un acuerdo

Este lunes, el presidente Pedro Castillo dio un discurso en la ceremonia de promulgación de la ley que amplía el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023.

Cabe precisar que esta nueva ley tiene como propósito beneficiar a los alumnos, los cuales, debido a la emergencia sanitaria producida por COVID-19 se han visto afectados. Esta ceremonia fue oficializada por el Ejecutivo y se realizó en los exteriores del Palacio de Gobierno.

En medio del discurso, el presidente, hizo un comentario haciendo referencia a la moción de vacancia que propuso la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.

“Señores congresistas, al margen de los colores políticos o las orientaciones ideológicas tenemos un compromiso con el país, no nos conmueven otros intereses, el único interés que tenemos es el Perú, el compromiso con los jóvenes, maestros y poblaciones más vulnerables.”

Recordemos que el 18 de noviembre Chirinos aprovechó el pleno para poder presentar esta moción.

“Presidenta, colegas. Hoy quiero hacer un pedido por los niños peruanos que no tienen qué comer y que no pueden ni ir al colegio, por las madres que no tienen cómo llevar el pan a sus hijos, por miles de enfermos que mueren por ser atendidos en las largas colas de los hospitales, por los jóvenes sin oportunidades de trabajo, por las mujeres que sufren de violencia y machismo, por el dolor de las víctimas de terrorismo, por la frustración de las FF.AA. y las policiales, por la dignidad, orgullo y esperanza de un pueblo que llora por salir de la crisis. por eso, con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora.

