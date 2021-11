Pedro Castillo sobre regreso a las clases presenciales: “en marzo de 2022 retornaremos al 100%”

Pedro Castillo, presidente de la República

El presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó hoy la autógrafa de la ley que extiende el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023 y ratificó que las clases presenciales se retomarán al 100% en marzo del 2022.

“(Quiero) ratificar el firme compromiso de mi gobierno con una educación inclusiva y de calidad que beneficie a todos. Nos preparamos para retornar a las clases presenciales en marzo de 2022 al 100%. Para ello se está afinando el protocolo sanitario a fin de que las escuelas sean un espacio seguro para docentes, personal administrativo y estudiantes ante el COVID-19″, indicó el mandatario

“Como muestra de este compromiso hemos elevado el presupuesto del sector educación para el año 2022 en más de 2 mil 600 millones de soles para garantizar el retorno a la presencialidad, el desarrollo profesional docente y la innovación tecnológica. Queda en manos de las universidades impulsar la investigación y por eso estamos acá. Vamos a darle presupuesto a las universidades para emprender la verdadera investigación, para dejar que el Perú ya deje de ser un país primario exportador”, puntualizó.

En tanto, el ministro de Educación, Carlos Gallardo hizo un llamado a una gran movilización social para garantizar que el retorno a clases presenciales en marzo del próximo año no solo sea seguro, sino que marque un punto de inflexión para empezar a resolver los grandes problemas que afligen a la educación peruana.

En su discurso durante la ceremonia de promulgación de la ley que amplía el bachillerato automático hasta el 2023, junto al presidente Pedro Castillo, el titular del Minedu dijo que, en el 2019, antes de la pandemia, la educación en el Perú ya estaba en crisis, así que el reto ahora es cimentar las bases de una mejor educación, más equitativa e inclusiva.

“Somos los últimos de América en retornar a las aulas, pero acaso no somos los últimos durante décadas en la asignación presupuestal dirigida y orientada a la educación (…) acaso no somos los últimos en sanidad escolar, en sanidad estudiantil, y nuestros escolares baten récord en anemia y desnutrición (…) Esta crisis no la origina la pandemia, lo que hace la pandemia es agravarla, transparentarla, visibilizarla, es una crisis educativa que tiene décadas, que viene desde atrás”, afirmó.

Prueba de esta situación, según dijo, es que el 70% de la infraestructura escolar ha sido declarada en emergencia por el Indeci, y miles de centros educativos carecen de servicios de agua, luz y alcantarillado.

“Hagamos que el retorno a las aulas sea satisfactorio, sea realmente para marcar una educación que no nos devuelva a la crisis del 2019 (…) ese esfuerzo requiere lo mejor de nuestras energías, para avanzar en la solución definitiva de estos problemas que aquejan y afligen a nuestra educación”, señaló.

