Vacancia de Pedro Castillo: Así reaccionan los políticos en redes sociales ante el pedido de Patricia Chirinos

El pleno del Congreso tuvo reunión y la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, aprovechó el inicio de la sesión para presentar ante la Presidenta del Congreso, Maria del Carmen Alva, la moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora.

“Presidenta, colegas. Hoy quiero hacer un pedido por los niños peruanos que no tienen qué comer y que no pueden ni ir al colegio, por las madres que no tienen cómo llevar el pan a sus hijos, por miles de enfermos que mueren por ser atendidos en las largas colas de los hospitales, por los jóvenes sin oportunidades de trabajo, por las mujeres que sufren de violencia y machismo, por el dolor de las víctimas de terrorismo, por la frustración de las FF.AA. y las policiales, por la dignidad, orgullo y esperanza de un pueblo que llora por salir de la crisis. por eso, con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora.

Ante esto, muchos políticos se han pronunciado, ya sea a favor o en contra, sobre la propuesta de la congresista de Avanza País.

DARWIN ESPINOZA

El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, mostró su opinión acerca de la moción de vacancia que propuso Patricia Chirinos.

“Nos guste o no, este gobierno ha sido elegido democráticamente. Si bien es cierto en poco tiempo ha cometido gruesos errores, no podemos recurrir al facilismo de la vacancia como si fuera la panacea para resolver todos los problemas del país. (1/2)”, mencionó en su cuenta oficial de Twitter.

Además, en su hilo añadió la postura que tomará Acción Popular ante la propuesta.

“La bancada de @AccionPopular responde a una tradición democrática que nos impide apoyar atajos que lo único que generan es inestabilidad política, económica y caos social. (2/2) #TrabajarYdejarTrabajar”, finalizó.

SIGRID BAZÁN

La congresista y ex periodista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán muestra su posición en contra de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

“@PattyChirinos1 anuncia moción de vacancia. Se les cae la careta a los golpistas. El Perú necesita estabilidad, pero un gran grupo de la oposición prefiere sabotear el país.” agrega.

PATRICIA CHIRINOS

La autora de la moción de la vacancia, Patricia Chirinos, también se pronunció en su cuenta de Twitter reafirmando su decisión.

“El Perú no puede esperar más. La vacancia presidencial de @PedroCastilloTe por incapacidad moral es una obligación ante la crisis y la inestabilidad que genera un mandatario que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Entre lo ilegal y lo inmoral. #VacanciaPedroCastillo.” agrega.

VLADIMIR CERRÓN

El secretario general de Perú Libre y que encabeza un juicio por malversación de fondos, Vladimir Cerrón, hizo notar su fastidio hacia la derecha.

“En realidad, aunque la derecha lo niegue, la vacancia presidencial sí está en su agenda, solo los detiene la opinión pública que mayoritariamente no aprueba tal medida, pero trabajan para revertir esa barrera.” agregó en su cuenta oficial de Twitter.

DINA BOLUARTE

La vicepresidenta de la República y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte no guardó silencio ante la vacancia del presidente y resaltó el hashtag #DéjennosTrabajar.

“El presidente @PedroCastilloTe ganó las elecciones y, según la Constitución, su mandato es por cinco años. No promovamos la inseguridad jurídica y económica. Primero están los derechos de los más vulnerables, como el acceso a agua, desagüe, luz, otros. #DéjennosTrabajar.” agregó

Además, en el hilo llamó a que el Congreso reflexione. “Al Congreso le pido reflexionar para trabajar por un Perú unido: todos debemos apostar por el país, el pueblo nos ha elegido para resolver los problemas de la patria. Desde el primer día no nos han dado un minuto de tregua, pero no nos detendremos. Seguiremos día a día.” mencionó.

Finalizó reiterando los intereses del gobierno de Castillo. “Solo tenemos un interés: trabajar por nuestro pueblo. El presidente @PedroCastilloTe no tiene un minuto sin pensar cómo dar soluciones a los problemas del país, siempre con una mirada social. Respeten la voluntad popular y permítannos gobernar para resolver esos problemas”.

GUILLERMO BERMEJO

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo también se pronunció por la vacancia.

“Así empieza la mayoría abusiva del Congreso: moción para vacar al presidente y proyecto de ley para que se anule el derecho de referéndum por una asamblea constituyente. ¡No pasaran, golpistas!”, compartió.





