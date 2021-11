Vacancia presidencial: ¿Quién es Patricia Chirinos, la congresista que presentó pedido para sacar a Pedro Castillo del poder?

FOTO: VÍCTOR CH. VARGAS

Patricia Chirinos es congresista por Avanza País y tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la República. En la sesión del pleno de hoy, jueves 18 de noviembre, presentó una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones.

“Con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, expresó.

HIJA DE ENRIQUE CHIRINOS SOTO

Patricia Rosa Chirinos Venegas es bachiller en Comunicación y una política peruana. Uno de sus lazos más cercanos con la política es a través de su padre, Erique Chirinos Soto. Él fue congresista de la república desde 1995 hasta el año 2000, y también fue diputado en tres periodos. Además, antes de ser legislador, Chirinos Soto fue senador, en el periodo 1985-1990, y congresista constituyente de 1992 hasta 1995.

Así, Patricia Chirinos decidió seguir los pasos de su padre, cuando ingresó a la política peruana como regidora del Callao. Con el sobrenombre “La woman del Callao”, Chirinos llegó a ser regidora en el 2006 y fue consejera regional en el periodo de 2011 a 2014. Luego fue alcaldesa distrital de La Perla (2014-2018).

CHIMPUM CALLAO

En el periodo de 2014 a 2017, Chirinos integró el Movimiento Regional ChimPum Callao. Esto quiere decir que se mantuvo afiliada al grupo político cuando condenaron a su fundador, Alex Kouri, a 5 años de prisión por colusión agravada. Renunció a este en el año 2017, dos meses antes de que la Fiscalía abriera una investigación contra Félix Moreno, exsecretario general del movimiento chalaco. Moreno ahora cumple 9 años de cárcel por colusión.

A un año de iniciar su gestión como alcaldesa de La Perla, el municipio recibió S/ 37,776 en donaciones de parte de la empresa brasilera Odebrecht, según una investigación del diario El Comercio. Esta donación se dio un año luego de que el Gobierno Regional del Callao, presidido por Félix Moreno, entregó a la constructora la licitación para que construya la Costa Verde - tramo Callao.

El 23 de junio de 2015 se realizó una segunda donación de Odebrecht, la cual consistió de indumentaria y uniformes valorizados en S/ 29 676. Estos fueron entregados al personal de serenazgo, policía municipal y limpieza del municipio.

Según la investigación de El Comercio, la exalcaldesa Chirinos solicitó la donación como consecuencia de un pedido de las gerencias de Seguridad y Servicios Comunes.

EX “URRACA”

Patricia Chirinos también fue reportera (’urraca’) del programa de Magaly Medina en 1998, cuando concluyó su formación universitaria en Ciencias de la Comunicación.

“En el equipo recordamos que fue una ex ‘urraca’ nuestra. Ella fue una de las primeras reporteras que tuvo este programa en sus inicios y por varios años. Es una parte de la carrera periodística de Patricia Chirinos, que de repente ustedes desconocen”, contó Medina en una edición de su programa “Magaly TV La Firme”.

Foto: Magaly La Firme

MATRIMONIO CON LUIS LEÓN RUPP

En junio del 2019, Patricia Chirinos se casó con el magnate peruano Luis León Rupp, quien era dueño del emblemático Hotel Bolívar, del Grupo Volcano y la ahora desaparecida aerolínea Faucett. Se casaron cuando él tenía 74 años y ella 44, una diferencia de edad de 30 años.

El año pasado, 2020, el estado de salud de León Rupp se complicó y falleció. Su matrimonio duró un año.

DENUNCIA A GUIDO BELLIDO

Con el fallecimiento de su marido, Chirinos volvió a la vida política. En el 2021 empezó su gestión como legisladora y miembro de la Mesa Directiva del Congreso de la República. En este año fue también que denunció al primer ministro Guido Bellido por, según su versión, decirle durante una reunión de coordinación parlamentaria antes de que éste asumiera su cargo la frase “sólo falta que te violen”.

Según relató Chirinos, el suceso se produjo cuando se estaba instalando la Mesa Directiva del Congreso, que asumió sus poderes el pasado 26 de julio.

Allí, en una reunión donde había otros diputados como Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú) y José Jerí (Somos Perú), entre otros, Chirinos intercedió ante Bellido para pedirle que le fuera otorgado un despacho en el que su padre había trabajado como diputado años atrás.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo: ‘Que te preocupas de eso, anda cásate’; y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, relató la congresista.

Desde entonces, la congresista se ha manifestado como miembro de la oposición del gobierno de Pedro Castillo y el partido oficialista, Perú Libre.

