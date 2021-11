Consejo Municipal desestimó pedido de vacancia en contra del alcalde de Lima, Jorge Muñoz

Jorge Muñoz Wells, alcalde de Lima. Fuente: Agencia Andina.

El Consejo Municipal de Lima desestimó el pedido de vacancia contra el alcalde de la capital, Jorge Muñoz, quien fue acusado de haber cobrado de forma indebida dietas como director de Sedapal, cuando ostentaba otro cargo público como burgomaestre.

“El Concejo Municipal, a la luz de los argumentos expuestos, desestimó un inconsistente pedido de vacancia en mi contra. Desde el día 1, nuestra mejor arma ha sido la transparencia porque eso se merecen todos los vecinos. La mentira se vence con verdad, orden y honestidad”, dijo Muñoz a través de sus redes sociales.

“En este último año de gestión, continuaremos impulsando proyectos para nuestra querida ciudad, tal como lo hemos venido haciendo, incluso remando contra la pandemia y la inestabilidad política. Así, pues, seguiremos este camino de servicio, siempre con corazón y esperanza”, recalcó el burgomaestre limeño.

Previamente al consejo, el alcalde sostuvo que estaba confiado de que el pedido no iba prosperar, porque la denuncia “no tiene ni pies, ni cabeza. La ha planteado un ciudadano y todos sabemos cuál es la motivación política que hay atrás. Tenemos claramente mapeado a qué grupo pertenece y lo que quiere es distraernos”, agregó para TV Perú.

“Él quisiera que no estemos entregando esta obra (entrega de avenida Defensores del Moro). (…) Hay una serie de obras que están en desarrollo y estas personas que poner a otra interpósita persona para hacer la denuncia o petición de vacancia quieren desestabilizar. Quieren posicionarse y tienen otros intereses. Estoy absolutamente claro y seguro de que no va a proceder”, agregó.

DISCURSO DE CASTILLO

De otro lado, Jorge Muñoz, cuestionó los anuncios brindados por el presidente de la República, Pedro Castillo, durante el balance por los primeros 100 días de su Gobierno, actividad realizada en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho. La autoridad municipal se mostró decepcionado.

“(Estoy) decepcionado realmente por escuchar un discurso vacío. Un discurso de promesas, de voy hacer, de voy a vender, no se va a permitir, en fin, todo en infinitivos. Eso creo que no es lo que nosotros esperamos del primer mandatario de la Nación”, manifestó el burgomaestre en diálogo con TV Perú, este jueves 11.

Asimismo, Jorge Muñoz fue consultado sobre las acciones del ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, pero evitó dar declaraciones al respecto. A lo que sí se refirió fue a la gestión de María Jara al frente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Para Muñoz, la ATU no ha dado la talla e instó a las instituciones a que sean más rápidas. “Con relación a los temas de la ATU yo quisiera eximirme a hacer alguna calificación, pero lo que puedo decir es que la ATU no ha dado talla, no ha sido ágil”, comentó.

