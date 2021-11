¿Cómo descargar e instalar WhatsApp Heymods 18.20?

¿Qué trae la versión de WhatsApp Heymods 18.20 o el WhatsApp Azul? Conoce cómo instalarlo sin problemas. Foto: WhatsApp.

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería de mayor consumo a nivel internacional. En la actualidad se ha modernizado con modificaciones en dicha aplicación, añadiéndole detalles que permiten una mayor interacción entre los usuarios. Actualmente tiene diversas actualizaciones no oficiales que los consumidores usan con frecuencia por sus variedades en cada APK.

Existe uno nuevo que es el WhatsApp Heymods, una popular app que comparte la competencia de otras actualizaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Gold y WhatsApp Aero. Presta atención en cómo instalarlo. Sigue los pasos en orden.

PASOS

-Primero, deberás ingresar a este enlace de Heymods.

-Cuando tengas todo preparado, descarga la versión de WhatsApp Heymods 18.20.

-Una vez que tengas el APK deberás otorgarle los permisos a tu smartphone Android para instalar apps de terceros.

-Ahora asegúrate de no tener WhatsApp en tu celular, de lo contrario te saldrá error en la instalación.

-Instala WhatsApp Heymods 18.20.

-Cuando lo hagas, podrás determinar si deseas recuperar tu copia de seguridad.

-Elige también dónde deseas que se guarden tus archivos en la nube: Dropbox o Mega.

-Ahora solo coloca tu nombre.

-Empieza a chatear con todos tus amigos. Recuerda siempre tener actualizado WhatsApp Heymods 18.20 para evitar futuros baneos.

¿QUÉ ES WHATSAPP HEYMONDS?

Es una app similar a WhatsApp Plus que permite a los usuarios un nivel de personalización y un uso de funciones no disponibles en la versión oficial. La diferencia con WhatsApp es que este APK te permitirá hacer nuevos cambios en tu experiencia en la app: más emojis, una amplia forma de personalización de fondos, llamadas o menús.

Una de sus funciones más interesantes es el GBWhatsApp, que está desarrollado sobre la original, que cuenta con opciones junto a nuevas características a la aplicación. En algunos casos, aumenta el número de sus funciones. Sin embargo, al ser una actualización no oficial, existe la posibilidad de que tu cuenta sea suspendida.

¿QUÉ ES WHATSAPP DELTA?

Actualmente es una aplicación alterna a WhatsApp que tiene descargas en masiva a nivel mundial, con sus respectivas actualizaciones. Se diferencia por su símbolo, que es una figura triangular y un logo verde. En el, se pueden programar mensajes, editar y eliminar mensajes de manera automática. Esta cuando son leídos por la persona.

De acuerdo a su última versión, se le ha agregado opciones de envío de archivos, ver si los contactos están en línea incluso cuando lo oculta y un acceso sencillo a formas de ficheros.

¿CÓMO DESCARGARLO?

Para tener en tu celular WhatsApp Delta tienes que ingresar al siguiente portal y descargar el instalador para tu dispositivo Android.

Su instalación es rápida y sencilla y no afecta en nada al uso normal que le dabas antes a tu WhatsApp.

¿POR QUÉ NO INSTALARLO?

Al ser una versión no oficial, las conversaciones que tienes a través de WhatsApp Delta no cuentan con el cifrado de extremo a extremo. De igual manera, ten en cuenta que no podrás encontrar este mod en Play Store o App Store. En resumen el APK no ha pasado las pruebas de seguridad a las que son sometidas las aplicaciones publicadas en estas tiendas virtuales.

Primero, necesita crear una nueva lista de difusión.

En segundo lugar, envíe un mensaje a cualquier contacto a través de esta lista.

En tercer lugar, tenemos que esperar a que los destinatarios abran y lean el mensaje.

En cuarto lugar, debe mantener presionado el mensaje enviado y hacer clic en la opción ‘Información’ cuando aparezca el menú.

En quinto y último lugar, WhatsApp mostrará los teléfonos de quienes hayan recibido y leído el mensaje. Además, aquí podrá saber si una persona tiene nuestro número de contacto en la agenda o no, aunque no lo hayamos agregado.

SEGUIR LEYENDO