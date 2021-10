WhatsApp Web: ¿No encuentras cómo activarlo desde tu smartphone? Te enseñamos paso a paso

Descubra el método para volver a activar WhatsApp Web (Foto: Antonio Salaverry / Shutterstock)

WhatsApp fue uno de los servicios de mensajería que tuvo una rotunda caída en su sistema el paso lunes 4 de octubre (conocido como el “día negro”) que afectó a millones de usuarios. La plataforma de mensajería ha tenido diversas actualizaciones en los últimos días como la copia de seguridad, entre otros. Sin embargo, existe una problemática que ha sido reportada por usuarios en sus redes sociales: WhatsApp Web desapareció de todos los celulares a nivel mundial.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Cabe recordar que la app pertenece a Facebook, donde sigue actualizándose y ya puede tener la herramienta que le permite abrir sus conversaciones desde cualquier PC con la función multidispositivo.

En caso hayas visto cambios —al punto de no ver el WhatsApp Web— se debe realizar una serie de pasos para nuevamente acceder en el dispositivo móvil, sea Android o iPhone:

-Lo primero será abrir WhatsApp.

-Posteriormente ir a los ajustes de la aplicación móvil.

-Allí antes se observaba “WhatsApp Web”.

De esta manera podrá volver a enlazar su dispositivo con WhatsApp Web. (Foto: MAG)

-Si es que no se dio cuenta, ahora esta se llama “Dispositivos enlazados”.

-Pulsar sobre ella y se activará la ventana para poder enlazar WhatsApp Web.

-Escanear el código QR y listo.

-Cabe precisar que esta función llamada “Dispositivos enlazados” es la ahora multidispositivos. Esta permite abrir sus conversaciones de WhatsApp hasta en 4 computadoras.

¿Tiene algún problema con WhatsApp? ¿Necesita reportarlo? Si tiene algún tipo de inconveniente, entonces deberá escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puede hacer la misma solicitud desde su iPhone.

Por otro lado, si necesita hacer una consulta general, puede rellenar el formulario usando este enlace.

SEIS RAZONES POR LAS QUE PODRÍAN SUSPENDERTE LA CUENTA

Revisa el siguiente listado de las razones que pueden causar la penalización de tu cuenta de WhatsApp.

1. Hacer spam

WhatsApp sí diferencia entre conversaciones mantenidas con un contacto que tienes guardado y la que tienes con un número desconocido.

Enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no tienes agendados atraerá la atención del equipo de la aplicación para que revisen tu cuenta. De esta forma, podrías entrar en la lista de números baneados en la plataforma.

2. Ser bloqueado

Si tu número ha sido bloqueado desde WhatsApp por muchas personas —es decir, de cinco a más—, entrarás en el radar de la app. Más aún si el bloqueo es efectuado por personas que no están en tu lista de contactos.

Está relacionado a hacer spam, porque enviar demasiados mensajes irrelevantes o no deseados ocasionará que te bloqueen de forma automática.

3. Mandar mensajes engañosos

Si envías mensajes engañosos, difundes rumores, mandas enlaces con malware y virus, compartes pornografía, material ilegal —con contenido obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo—, podrías terminar siendo suspendido indefinidamente de seguir utilizando WhatsApp. Incluso, enfrentarte ante la ley.

4. Ser reportado

Si uno de tus contactos te reporta al equipo de WhatsApp debido a mensajes ofensivos, innecesarios (como los mencionados líneas arriba) la app puede tomar acción contra ti y acceder a tus últimas conversaciones para deliberar qué sanción sería la más adecuada.

5. Usar apps no autorizadas

Si usas tu número de WhatsApp para crearte cuentas en apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las consecuencias serán permanentes. Estas ‘alternativas’ modifican la interfaz del aplicativo y le añaden características que el original no posee. No obstante, están prohibidas y utilizarlas forma parte del incumplimiento de normas del programa.

6. Subir material con copyright

No puedes enviar o subir a tus estados material protegido por derechos de autor en WhatsApp: subir un video musical de YouTube a tus estados o a través de chats personales o grupales, acarrearía una penalización.

