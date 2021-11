Pedro Castillo confirma que en marzo del 2022 los alumnos volverán a las clases presenciales

El profesor cajamarquino Pedro Castillo. Foto: Agencia Andina.

Tras su discurso en la ciudad de Ayacucho, el presidente Pedro Castillo aseguró y confirmó que en marzo del 2022, los alumnos volverán a las escuelas, ya que el proceso de vacunación tanto como para los estudiantes y profesores está avanzando de la mejor manera.

¿EN ESTOS 100 DÍAS CÓMO SE HA DIRIGIDO EL SECTOR EDUCACIÓN?

A 100 días de asumir el cargo como presidente de la República, la gestión de Pedro Castillo en materia educativa es “preocupante”. Así lo definió el exministro de Educación, Idel Vexler, en un diálogo exclusivo con Infobae.

Vexler Talledo identifica al mandatario desde que participó como dirigente en la huelga nacional de maestros del 2017, año en el que se encontraba al frente del Ministerio de Educación en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En dicha ocasión, ambos profesores se reunieron y lograron intercambiar ideas en aras de mejorar la enseñanza nacional.

Por tal motivo, cuando Castillo llegó al sillón presidencial, Vexler consideró que había la posibilidad de cambio, pero con continuidad en la “reforma magisterial y la reorganización desde adentro del Ministerio de Educación. “Pensé que iba a ser una gestión plural y democrática”, comentó el exministro.

Sin embargo, esto no se vio reflejado en las acciones del presidente y, según lo contemplado por Idel Vexler, el reciente nombramiento de Carlos Gallardo como nuevo ministro de Educación, en reemplazo de Juan Cadillo, atenta contra la reforma educativa debido a los intereses encontrados.

“Por lo que he conocido en los medios, parece que (Carlos Gallardo) no toma conocimiento real que él es el ministro de Educación de todos los peruanos y peruanas, no solo de un grupo de profesores agrupados en el FENATEP”, indicó Vexler. “Me parece muy mal que esté anunciando que no habrá evaluación docente y descalificando la reforma magisterial”, acotó.

ESCÁNDALOS EN LAS FF. AA.

Una nueva crisis se ha generado en el gobierno del presidente del Perú, Pedro Castillo, luego de que un ex comandante del Ejército de ese país, José Vizcarra Álvarez, denunciara que el secretario presidencial, Bruno Pacheco Castillo; y el ministro de Defensa, Walter Ayala, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles que serían afines al gobierno. El haberse rehusado a realizar esos cambios, al considerar que no correspondía hacerlo por razones meritocráticas, le habría costado su pase al retiro, pese haber estado solo tres meses en el puesto.

“Solamente me queda pensar que (mi pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso a través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, declaró José Vizcarra la mañana de este lunes a RPP, una radio local.

