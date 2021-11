Fuerza Popular ahora pide la salida del ministro de Educación, Carlos Gallardo

El congresista fujimorista manifestó su preocupación por la posición del ministro Gallardo sobre la evaluación de docentes. (Foto: Agencia Andina)

Con la renuncia de Luis Barranzuela al cargo de ministro del Interior, ahora la oposición pone la mira en otros ministros que consideran no aptos para esos puestos. Este miércoles, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra-García, sostuvo que la presencia del ministro de Educación, Carlos Gallardo, hace inviable al gabinete de Mirtha Vásquez.

Además, el congresista fujimorista manifestó su preocupación por la posición del ministro Gallardo sobre la evaluación de docentes y sus cercanías con grupos de izquierda.

“El aún Ministro de Educación Carlos Gallardo, también hace inviable al gabinete de Mirtha Vásquez. Personaje parcializado con gremios sindicales, en contra de las evaluaciones a profesores, con posiciones ideológicas radicales y directamente relacionado al Movadef. Poniendo en peligro la educación en el país. Su permanencia es insostenible”, escribió Guerra-García en su cuenta de Twitter.

PARA GALLARDO HAY “OBSTRUCCIONISMO” DEL CONGRESO

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, se refirió a fines de octubre al pedido de algunos congresistas para que deje el cargo y así poderle otorgar el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez y consideró que, tal condicionamiento, es parte de un “obstruccionismo” que continúa y no deja avanzar al país.

“Hablo de manera particular (...) Este obstruccionismo continúa. El obstruccionismo del Congreso está siendo reiterado y de esta manera no se avanza en la construcción de una alternativa para el país. ¿Qué opina el pueblo sobre esto? Yo no creo que opine favorablemente en torno al Congreso”, dijo el ministro en una conferencia de prensa la cual dio acompañado de otros encargados de la cartera de Educación.

PROPUESTA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN

Con la finalidad de promover el nombramiento de los maestros contratados que ya han pasado por muchos años la evaluación docente, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, también dio a conocer que su sector trabajará en esta nueva disposición.

Durante su primera conferencia de prensa, el titular del Minedu refirió que esta evaluación deberá ser mejorada, pues “no está siendo considerada como debe serlo”.

“Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados y su práctica en las aulas ya los ha calificado, su ejercicio en el aula ya los califica y deberían estar nombrados hace tiempo; sin embargo, se les hace pasar por el vía crusis de la zozobra, la incertidumbre, de si van a trabajar o no ese año”, precisó Carlos Gallardo.

“Vamos a propiciar el recorte, los miles de profesores contratados tienen que ser [nombrados], vamos a avanzar con una disposición al respecto, que estas evaluaciones que se repiten año tras año, que para quienes han pasado la decena de evaluaciones ya sean nombrados. La evaluación tal como se está desarrollando es absolutamente descendente, solo se evalúa a los de abajo, a los estudiantes y maestros”, añadió.

En esa línea, Carlos Gallardo, aseguró que este tipo de evaluaciones “reproduce una situación de temor, del miedo, esta cuestión de perder el trabajo no crea el clima, la situación psicológica más propicia para desarrollar, un proyecto educativo necesita continuidad, no puede ser fragmentado”.

DEUDA SOCIAL A LOS MAESTROS

El ministro informó que el Gobierno está destinando mil millones de soles para el pago de la deuda social a los maestros.

“Coincidimos plenamente con la señora Mirtha Vásquez y coincidimos con lo dicho por el presidente Castillo, su palabra de maestro la está cumpliendo, son mil millones de soles destinado al pago de la deuda laboral a los maestros, es un trabajo que no ha sido pagado. De esos 200 millones que no se pagaban anualmente, se ha quintuplicado, son mil millones de soles con los cuales se inicia este pago”.

