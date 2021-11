Dónde estás, Run Run: Zorro es encontrado durmiendo, pero se les vuelve a escapar a las autoridades

Run Run en Comas: Zorro andino continúa desaparecido.

Run Run continúa desaparecido para las autoridades tras cinco días de búsqueda. Esta mañana, el zorro andino fue captado durmiendo en el techo de una vivienda de Comas, pero el Servicio Nacional Forestal (Serfor) no llegó a tiempo para capturarlo y escapó del lugar.

Según expuso la dueña de Run Run a la prensa, el animal no es agresivo y no ha atacado a nadie hasta el momento. Sin embargo, los vecinos de la zona denunciaron la desaparición de sus cuyes, gallinas, entre otros animales que crían, desde que el zorro andino deambula sin rumbo, desde el mes de mayo.

“Quiero dejar en claro que a ningún niño ha atacado, ellos juegan con él. (…) no sé el resto como dice que a su gallina se ha comido, pero mi vecina me dijo que a ellos nada les ha pasado, ‘ahí están mis gallinas sueltas’, me dice”, indicó la señora Maribel.

El objetivo de las autoridades es atraparlo para conducirlo al zoológico de Huachipa, sin embargo, no es una tarea fácil debido a que Run Run, al ser un zorro, es un animal silencioso y muy cauteloso, que caza sobre todo por la noche.

Entre los intentos por lograr su captura, Serfor colocó, hace unos días, un señuelo con alimento para dormirlo, pero no tuvieron resultado alguno. En vídeos difundidos por las redes sociales, se aprecia a Run Run, de ocho meses, jugando junto a otros perros doméstico.

La representante de Serfor, Selena Peña, advirtió a los vecinos del lugar a darle su espacio al zorrito y mantenerse aislada, de lo contrario, puede haber tragedias mortales. “Puede estresarse y morir”, relató.

“Por favor, sensibilizar a todos, nos hemos enterado que no toda la población quiere su captura. Estamos siendo atacados por otras personas”, denunció Peña.

Recordemos que Run Run llega a Comas desde el Centro de Lima, donde un joven compró de manera igual al zorro andina que se trataba de un perro de raza siberiano. “Cuando ya fue creciendo y quiso morder, mi esposo dijo ‘ese no es perro, es zorro’, por el olor mismo de las heces y la orina se dio cuenta que era zorro”, comentó la propietaria.

Por el momento, Run Run continuará viviendo de la solidaridad de los vecinos de la zona, quienes lo alimentan tras haberse encariñado con el zorro andina. “Todos le dan su comida. Sino no existiera el zorro. Gracias a los vecinos que le dan sus alimentos”, narró su dueña.

Por último, la señora Maribel le pidió a la población en general a no aproximarse al asentamiento humano Sol Naciente, en Comas, puesto que eso evitaría su pronta captura. “Cuando ve gente que se amontona, se va, así no lo vamos a poder agarrar, es bien difícil”, aseveró.

RUN RUN SENSACIÓN EN REDES SOCIALES

El zorro andino Run Run se ha convertido en una celebridad de las redes sociales, incluso, se ha mantenido en tendencia en Twitter desde el día que se dio a conocer su caso. Los usuarios le han demostrado su cariño y aprecio tras ser alejado de su hábitat natural.

LA HISTORIA DEL ZORRO

El 24 de mayo, un muy inusual fenómeno con rayos y truenos en Lima provocó que el zorro se escapara asustado de la vivienda. Desde entonces, ronda por los techos del vecindario y los vecinos no lo pueden atrapar. Como ya tiene ocho meses de edad, comenzó a alimentarse comiéndose a los cuyes, patos y gallinas que los vecinos crían.

“A veces se come cuatro y cinco cuyes y yo tengo que pagar. Ayer nomás se ha comido como 15 cuyes y también los he tenido que pagar”, comenta al noticiero 24 Horas la señora Maribel, la madre del dueño del zorro.

Una vecina, que cría cuyes en una jaula de madera, señala que, a veces, solo encuentra cabezas y pellejos de sus animalitos. Señala que el zorro habría roto una doble malla de metal con sus dientes para que los cuyes salgan de su jaula y se los pueda comer.

“Este año lo hemos visto al zorrito, pero se come a todos nuestros animalitos que con tanto esfuerzo nosotros criamos para poder sobrevivir a esta pandemia”, cuenta una vecina.

