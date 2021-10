Alejandra Baigorria tras ser operada: “Ayer, compitiendo, sufrí una rotura del talón de Aquiles”

La chica reality, Alejandra Baigorria, dejó sorprendidos a todos sus seguidores en Instagram al contar que fue operada de emergencia después de sufrir una fuerte lesión en el tendón de Aquiles, la cual la mantendrá alejada por un tiempo de Esto es guerra y no podrá competir en EEG Puerto Rico.

“Aquí, lista tratando de siempre poner una sonrisa y buena cara ante algo tan difícil que tendré que afrontar. Ayer, compitiendo, sufrí una rotura del talón de Aquiles”, escribió la rubia de Gamarra en sus redes sociales.

La chica reality se encuentra bastante apenada por su lesión. Por su parte, su novio Said Palao se encuentra apoyándola en estos complicados momentos.

“Me siento super triste pues ya saben que estuve dándolo todo y hasta el último momento luchando para ser parte de la selección que enfrentará a Puerto Rico, sin embargo, ahora tendré que estar fuera por un tiempo”, indicó la modelo.

“Gracias por la confianza depositada en mi persona para este reto. Ahora me toca afrontar con la mejor actitud mi proceso de recuperación”, agrego.

Minutos después, la modelo mostró imágenes de su pierna enyesada y manifestó que tiene ganas de llorar, pues anímicamente se encuentra mal.

“El dolor es muy fuerte, constante. Es una lesión bastante dolorosa. Pensé que cuando me rompí la rodilla era lo más doloroso, pero no. (...) Es un proceso largo y por eso me siento súper triste. Anímicamente no estoy bien”, se le oye decir a Alejandra Baigorria en un video.

“El dolor es horrible, no saben cómo he sufrido, he temblado del dolor. Casi me desmayo del dolor. Estoy estabilizada, gracias a Dios. Me siento mal, quiero llorar, no sé qué hacer, anímicamente no estoy bien. Quiero agradecer a los que me están apoyando”, finalizó.

En otro momento, la integrante de ‘Esto es guerra’ agradece a Said Palao por acompañarla en la clínica y cuidarla.

SAID PALAO AMENAZADO DE SER ELIMINADO DE COMPETENCIA

Cansado de siempre estar en el ojo de la tormenta, la producción de Esto es Guerra decidió tomar cartas en el asunto cuando escuchó decir una lisura a Said Palao durante una de las competencias.

La pareja de Alejandra Baigorria enfureció con Hugo García tras perder una prueba de adivinanza de palabras. Según el menor de los Palao, a su compañero le habían soplado la respuesta, por lo que pedía que no le den el punto.

Al ser ignorado por la producción y los conductores del programa, Said Palao no pudo evitar soltar una lisura frente a cámaras, aunque no se le escuchó. “Mentiroso de m...”, fue la grosería que dijo el chico reality.

Solo pasaron unos segundos para que la producción lo llame al frente y le una advertencia: podría convertirse en el próximo eliminado. Lejos de admitir su error, Said pidió que le digan qué palabra había dicho.

“Esta es una advertencia de producción, una vez más que usted diga palabras que no deba mencionar en el programa, será eliminado. Después del programa vamos hablar de este tema. La advertencia está clara, sino, serás eliminado”, dijo el popular ‘Mister G’.

Como se recuerda, el reality en las últimas semanas se ha encontrado envuelto en diferentes polémicas por los accidentes que ocurrieron con Elías Montalvo y Alejandro Pino, ambos alejados hoy en día por lesión.

IGNACIO BALADÁN FUE ELIMINADO DE EEG

Mario Hart, como capitán de los Combatientes, tuvo que decidir quiénes son los dos sentenciados de los Guerreros. “Vamos a sentenciar a dos de los mejores competidores. Pensando en lo que puede venir más adelante a Patricio Parodi y a Ignacio Baladán”, dijo.

Los dos se pusieron al frente para que los concursantes uno a uno se pongan detrás, para escoger quién se queda.

Detrás de Ignacio se ubicaron Alejandra Baigorria, Mario Irivarren, Tepha Loza, Mario Hart, Facundo González y Korina Rivadeneira.

Detrás de Patricio Parodi estuvieron Paloma Fiuza, Angie Arizaga, Jota Benz, Melissa Loza, Allison Pastor, Said Palao y Hugo García.

Fue Hugo García quien tuvo el voto que definió el futuro de ambos. En un momento de mucha tensión, finalmente se decidió por el popular ‘Pato’. Al retirarse del set, Baladán, visiblemente molesto, dijo que solo le agradecía a Korina por haber votado por él.





