Esto es Guerra vs. Guerreros Puerto Rico: Conoce a los integrantes del equipo boricua

Ya hay fecha de enfrentamiento entre Esto es Guerra y Guerreros Puerto Rico. Johanna San Miguel, junto a Gian Piero Díaz, anunciaron que este 8 de noviembre se llevará a cabo la batalla entre ambos programas.

Tras varias semanas de dimes y diretes, el reality boricua se cansó y retó a su par peruano a un enfrentamiento en Lima. De inmediato, los conductores de EEG Perú aceptaron, asimismo, dieron a conocer la fecha en que se enfrentarán.

De esta manera, los fans del programa de América Televisión esperan que los integrantes peruanos puedan conseguir una victorias en casa, esto luego de la humillante derrota que sufrieron en México, donde no consiguieron casi ningún punto.

Por ello, la producción de Esto es Guerra le ordenó a sus participantes entrenar duro y parejo durante un mes, pues solo los mejores serán elegidos para este enfrentamiento que promete sacar chispas.

¿A QUÉ HORA SE ENFRENTARÁN ESTO ES GUERRA VS. GUERREROS PUERTO RICO?

El popular programa que se emite por América TV y América Tv Go de lunes a viernes desde las 7.00 p. m. todavía no ha dado detalles sobre si el enfrentamiento. No se sabe si contará como una edición especial o si habrá modificaciones de horario, pero todo indica que se seguirá manejando el horario habitual.

GUERREROS PUERTO RICO QUIERE A SAID PALAO EN SU EQUIPO

Tras enterarse de la polémica que hubo con Said Palao en EEG Perú, Guerrero Puerto Rico le hizo una sorpresiva proposición al menor de los Palao: integrar su equipo que viajará a Perú para medirse contra su similar peruano.

El joven modelo, al enterarse de este llamado, solo atinó a agradecerles, pero no dio una respuesta, pues en estos momento se encuentra en el reality El poder del amor junto a Shirley Arica, en el país de Turquía.

¿CÓMO LLEGA GUERREROS PUERTO RICO A LIMA?

Guerreros Puerto Rico ya anunció que no se va a guardar nada para enfrentar a EEG Perú, por lo que enviará a sus mejores competidores. Ellos vendrán con la idea de llevarse la copa a casa.

¿QUIÉNES INTEGRAN GUERREROS PUERTO RICO?

A diferencia de Esto es Guerra, el formato puertorriqueño mantiene a los equipos ‘Cobras’ y ‘Leones’, los cuales se enfrentan a diario para sumar puntos. Aquí te mostraremos quiénes son los integrantes de cada equipo.

COBRAS

Abdiel ‘AJ’ Vargas es un fisicoculturista de 28 años. Antes de ingresar al reality se dedica a ser entrenador personal, por lo que experiencia sobre temas de resistencia le sobra.

Abdiel 'AJ' Vargas. (Foto: Instagram)

Jeffrey Javier Cerda es de profesión modelo y tiene actualmente 26 años.

Jeffrey Javier Cerda. (Foto: Instagram)

Joshua Santana ‘Robocop’

Joshua Santana 'Robocop'. (Foto: Instagram)

Nievelis González ‘La Amazona’

Nievelis González 'La Amazona'. (Foto: Instagram)

Thalia Rivera

Thalia Rivera. (Foto: Instagram)

Yaniel Rodríguez

Yaniel Rodríguez. (Foto: Wapa TV)

LEONES

Adriana Pesquera

Adriana Pesquera. (Foto: Instagram)

Addylinnette Castro

Addylinnette Castro. (Foto: Instagram)

Carlos Caquías ‘Thor’

Carlos Caquías 'Thor'. (Foto: Instagram)

Dan Pastrana ‘El Halcón’

Dan Pastrana. (Foto: Instagram)

Francis Torres ‘El Kraken’

Francis Torres 'El Kraken'. (Foto: Instagram)

Iván Fernández

Iván Fernández. (Foto: Instagram)

Jeanthony Medina ‘Chino’

Jeanthony Medina 'Chino'. (Foto: Instagram)

Valeria Pagán

Valeria Pagán. (Foto: Instagram)

Paola Fernández ‘La Dura’

Paola Fernández 'La Dura'. (Foto: Instagram)

