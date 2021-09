Alejandra Baigorria explota contra conductor de EEG Puerto Rico: “Eres un malcriado”

Alejandra Baigorria furiosa con conductor de EEG Puerto Rico por calificativos contra Johanna San Miguel. (Foto: Captura América Tv)

Los conductores de EEG Puerto Rico lanzaron duros calificativos contra Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz tras retarlos a venir al Perú para que sus equipos se enfrenten. José Figueroa, animador del reality puertorriqueño, llamó ‘Munra’ (momia de los Thundercats) a la actriz peruana.

Este apelativo no le gustó para nada a Alejandra Baigorria, quien pidió tomar la palabra para dirigirse al conductor de televisión. La popular ‘Gringa de Gamarra’ de inmediato lo calificó de “malcriado” por referirse de esa manera a la artista.

“Eres un malcriado, no te puedes referir así a una mujer. Conozco a mucha gente de Puerto Rico y los estás dejando como unos malcriados, eres una persona baja y malcriada. A la señorita que tienes al costado (la conductora de EEG Puerto Rico) parece un maniquí. La voy a contratar para mi marca de ropa” , dijo bastante molesta.

Al notar lo molesta que se encontraba la chica reality, Johanna San Miguel pidió la palabra y señaló que a ella no le afecta ningún tipo de calificativo, pues recordó que en su tiempo de Pataclaun, ella se burla de sí misma.

Sin embargo, Alejandra Baigorria no paró de lanzar duros comentarios contra el conductor de EEG Puerto Rico, asegurando que era un “creído y soberbio” por creer que podían vencer con facilidad a los competidores de Esto es Guerra.

“ Me parece que es un malcriado soberbio que se cree lo máximo. Cuando te ganemos, me voy a reír en tu cara pelada y en tu pelada de cabeza que tienes. A mí si me pica y me duele que nos ataquen de esa manera”, añadió la empresario.

Por su parte, Gian Piero Díaz intentó poner paños fríos a la situación y afirmó que ellos ya esperaban una respuesta así por parte de sus colegas puertorriqueños. “Si uno responde es para que se lo devuelvan y si ellos responden es para que nosotros le devolvamos”, indicó.

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz responden a conductores de EEG Puerto Rico. (Foto: Captura América TV)

ESTO ES GUERRA PUSO FECHA PARA ENFRENTAR A EEG PUERTO RICO

Tras varios dimes y diretes, Esto es Guerra decidió poner una fecha para su enfrentamiento con su par de Puerto Rico. De acuerdo a los señalado por Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel, ellos se verán las caras la primera semana de noviembre.

Asimismo, tendrán un mes para prepararse para la dura competencia, pues los “guerreros” saben que serán locales y no pueden perder, esto tras la mala experiencia que tuvieron en México, donde muchos consideraron que fueron humillados.

ALEJANDRA BAIGORRIA HACE ENCUENTA PARA SABER SI SE DEBERÍA QUEDAR EN ESTO ES GUERRA

Alejandra Baigorria utilizó su cuenta de Instagram para realizar una encuesta y saber la opinión de sus seguidores. La chica reality le consultó a sus fans si debería de abandonar este año Esto es Guerra para dedicarse de lleno a sus negocios.

Sorprendentemente sus seguidores le pidieron que abandone el reality para que se dedique a lo que realmente le gusta, y eso sería seguir haciendo creer el negocio de ropa que tiene en Gamarra.

ROSÁNGELA ESPINOZA PODRÍA ABANDONAR ESTO ES GUERRA

Rosángela Espinoza deslizó la posibilidad de tomar otros rumbos al terminar el año, por lo que en 2022 no estaría en EEG. Según ella, llegó el momento de dedicarse a sus estudios de inglés.

Además, consideró que sus emprendimientos no pueden esperar más. “Además, no creo que estaré por mucho tiempo más en el programa, ya que necesito avanzar en otros proyectos. Quemando etapas”, sostuvo.

