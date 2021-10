El misterio y fraude de las ‘momias alienígenas de Nazca’ renace en el Perú

Foto: Andina

El Perú es reconocido por muchos aspectos como el turismo, la gastronomía, pero algo que destaca entre todo esto es la historia que se ha producido desde hace más de 200 años de independencia y en este mes del Bicentenario todo esto se vuelve más presente.

Como en toda investigación y trabajo científico siempre hay temas de fraudes. Uno de los más mediáticos ha sido el de las supuestas ‘momias humanoides Nasca tridáctilas’ (de tres dedos). Presentadas como ‘el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI’, su estudio ha terminado relegado a círculos pseudocientíficos, donde incluso se sugiere que son ‘alienígenas’.

Muchos investigadores y científicos se han cuestionado el origen de estas momias y ante ello han dudado la veracidad que estas tienen, lo que mencionan es que pueden haber sido extraídas y modificadas para que tengan una apariencia distinta.

Desde el World Committee on Mummy Studies, una de las organizaciones más importantes en el estudio de momias, han rechazado la veracidad de estas. Es ese sentido, se han manifestado expertos de prestigiosas entidades locales como el Museo de Historia Natural de San Marcos o, incluso, catedráticos y docentes de arqueología de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica (Unica), cuyas autoridades tienen hoy en su poder estos especímenes.

La fiscalía también ha sido partícipe de este evento misterioso. El Ministerio de Cultura, ha hecho un llamado a las autoridades de la Unica para entregarles los supuestos restos arqueológicos humanos, que -afirma la entidad- “no cuentan con las autorizaciones y permisos para ser excavados o extraídos, tampoco para la realización de estudios o análisis”.

Hasta el momento, la mencionada universidad, que no logró ser licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), no ha entregado las supuestas momias, mientras el Mincul mantiene su posición, según conoció este Diario.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS AUTORIDADES

En ese contexto, el alcalde de Nasca, Oscar Elías Lucana, recibió a un grupo de docentes de la Unica, a quienes ofreció emitir un pronunciamiento que respalde la ‘investigación’ que realizan para determinar la autenticidad de las presuntas momias.

“Lo voy a someter a sesión de Concejo para sacar un pronunciamiento de la Municipalidad, hacérselo llegar a ustedes y hacerlo llegar al Ministerio de Cultura, a la sede Ica, de alguna manera para respaldar el trabajo que ustedes hacen, porque no es justo que mientras no se sepa la verdad, se esté boicoteando, por decirlo de alguna manera, si es que es así, ¿no? […] Estoy muy interesado en que esto se estudie de manera científica y exista base producto de ese estudio para saber si es o no es lo que aparentemente se nota”, dice el burgomaestre de acuerdo con un video compartido por la Municipalidad Provincial de Nasca.

Según una investigación realizada por El Comercio junto con Unica, hasta el momento el tema no ha sido llevado al Consejo Municipal para su debate.

MODIFICACIONES CON EL OBJETIVO COMERCIAL

En el año 2016 salieron a la luz las supuestas momias que han protagonizado titulares en todo el mundo. Investigadores en el Perú y el extranjero analizaron la información conocida a través de medios de comunicación y videos de canales que suelen difundir pseudociencia. Después, con la intervención de la Fiscalía, que finalmente archivó el caso, se fue conociendo cada vez más información.

El periodista mexicano Jaime Maussan, uno de los impulsores de las ‘momias de Nasca’. (EFE/HISTORY CHANNEL)

“Con la experiencia que tenemos todos los investigadores que hemos trabajado con momias precolombinas, sobre todo del área de Nasca, para nosotros es muy claro que estas momias, las grandes, son seres humanos precolombinos que han sido modificados con fines comerciales, y las supuestas momias pequeñas son estructuras que han sido armadas”, menciona el médico y antropólogo físico Guido Lombardi, quien ha estudiado momias en Perú y en el mundo.

Flavio Estrada, el arqueólogo forense analizó las momias para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, concluye en su conferencia ‘Anatomía de un fraude: El caso de las presuntas momias reptiles humanoides tridactilos de Nasca’: “Los restos de presuntos alienígenas son creaciones fabricadas con huesos de animales y humanos unidos con pegamento sintético. Estos, a su vez, han sido cubiertos por una mezcla de fibras vegetales y adhesivos sintéticos para simular un tipo de piel. Se establece la manufactura de reciente data”.

Los especialistas en diálogo con el diario El Comercio, mencionan que hay una práctica de ‘huaqueo’ incontrolable en el país, que afecta no solo el patrimonio arqueológico, sino también la dignidad de las personas, por lo que es clave que las autoridades tomen medidas para frenar el tráfico ilegal de bienes culturales.

“La fantasía es permisible… hay gente que lucra y gana muchísimo dinero creando historias como esta, pero sacar cadáveres antiguos del Perú y mutilarlos, cortarle las orejas, recortarle los ojos para darle forma de lo que se ve en la televisión y que parezca un ‘extraterrestre’, eso va en contra de nuestra propia dignidad como seres humanos, y todo este show va en contra de lo que es el Perú como un país civilizado”, finaliza el antropólogo Guido Lombardi.





