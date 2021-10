Ospitel: El 51% de los reclamos realizados en lo que va del año son por telefonía móvil

Seguro te ha pasado que hay un mal funcionamiento en tu internet o servicio de teléfono en general y decides realizar un reclamo a la empresa en la que estás afiliada. Pues, los usuarios de los servicios de telecomunicaciones reportaron un total de 759,670 reclamos durante el primer semestre del año, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones (Osiptel).

En lo que va del 2021, los reclamos han aumentado en 20% a comparación del 2020. Ospitel menciona que Movistar fue la operadora que concentró la mayor cantidad de reclamos presentados, con un total de 462,498 reclamos, es decir, el 60.9% del total.

A esa operadora le siguen Claro con 167,353 reclamos (22%) y Entel con 72,379 reclamos (9.5%), mientras que otras concentraron 57,440 quejas (7.6%).

Según Ospitel, la mayor parte de los reclamos, el 51% del total, correspondieron a problemas con el servicio de telefonía móvil.

En segundo lugar se encuentra el servicio de acceso a Internet, con un 15.7% de las quejas; el servicio telefónico fijo, con 10.6% de reclamos; y el servicio de televisión por cable, con 6.5%.

¿CÓMO HACER UN RECLAMO?

El Osiptel indica que para comenzar con reclamos ante sus operadoras, los usuarios pueden llamar al servicio telefónico de orientación marcando el 1844 FonoAyuda.

También tienen la opción de escribir al correo electrónico usuarios@osiptel.gob.pe o hacer consultas mediante las líneas móviles del regulador a nivel nacional que se encuentran en el siguiente link: https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/contactenos/numeros-de-atencion-a-nivel-nacional/

ACCIONES QUE SE PUEDEN TOMAR ANTE LLAMADAS SEGUIDAS DE EMPRESAS

Muchas veces ha pasado que recibes una llamada de una empresa para ofrecerte a un servicio que no deseas y decir “ya me han llamado anteriormente y no deseo ningún producto financiero”, no es suficiente para que dejen de llamar continuamente a tu celular. Es importante que sepas que más allá de rechazar los ofrecimientos también puedes tomar otras acciones.

En el canal de denuncia “WhatsApp No Insista” (999273647) del Indecopi, por ejemplo, puedes informar sobre las llamadas, mensajes de texto o correos publicitarios no autorizados que recibes de proveedores que ofrecen productos y servicios sin tu autorización o consentimiento.

Este servicio ha sido habilitado por la entidad estatal desde el 2018, en línea con lo que señala el Código de Protección y Defensa del Consumidor que precisa que “los proveedores deben contar con el consentimiento previo de las personas para ofrecerles productos y/o servicios a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y/o correos electrónicos”.

¿CÓMO FUNCIONA “WHATSAPP NO INSISTA”?

Para reportar este tipo de casos, los consumidores pueden contactarse con el Indecopi colocando el número ya mencionado. Y, en caso recibas una comunicación que no autorizaste para reportalo al canal de denuncia “WhatsApp No insista”, deberás proporcionar la siguiente información:

1. Nombre de la empresa

2. Detalle del producto o servicio ofrecido

3. Número telefónico o dirección de correo electrónico desde el que te contactaron

4. Fecha y hora en que se produjo la comunicación

5. Print de pantalla del registro de la llamada o del correo electrónico

6. Nombre y DNI de la persona que recibió la comunicación

Debes tener en cuenta que este servicio, donde Indecopi menciona que no sirve para interponer un reclamo o denuncia contra una empresa o proveedor, ni para bloquear los números o correos electrónicos reportados, pero sí sirve para identificar a las empresas que incurren en faltas, por lo que podrían ser sancionadas con multas que pueden llegar hasta las 450 UIT.

MÁS CANALES DE DENUNCIA

Pero, el servicio de Indecopi no es el único canal de denuncia, también puede optar por bloquear desde su celular las llamadas entrantes de los números que ha logrado identificar como los autores de las “llamadas publicitarias”.

Y, también puedes informarlo a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, que es la entidad encargada del adecuado tratamiento de los datos personales.





