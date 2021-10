WhatsApp Delta: qué es y por qué debes pensarlo dos veces antes de descargarlo

Existen razones por las cuales no debes descargar esta aplicación. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería de mayor consumo a nivel internacional. En la actualidad se ha modernizado con modificaciones en dicha aplicación, añadiéndole detalles que permiten una mayor interacción entre los usuarios. Sin embargo, existen razones suficientes para no descargar algunas versiones en tu celular o smartphone. ¿Cuáles son?

Nos referimos al WhatsApp Delta, una popular app que comparte la competencia de otras actualizaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Gold y WhatsApp Aero. Presta atención.

¿POR QUÉ NO INSTALARLO?

Al ser una versión no oficial, las conversaciones que tienes a través de WhatsApp Delta no cuentan con el cifrado de extremo a extremo. De igual manera, ten en cuenta que no podrás encontrar este mod en Play Store o App Store. En resumen el APK no ha pasado las pruebas de seguridad a las que son sometidas las aplicaciones publicadas en estas tiendas virtuales.

Las personas que desean bajar WhatsApp Delta u otro mod similar tienen que recurrir a páginas de descarga poco confiables, donde se puede alterar el APK para añadirle un malware que infecte tu dispositivo con el objetivo de robar tu información privada como contraseñas de correo electrónico, cuentas bancarias, etc.

En su blog oficial, WhatsApp señala que todas las personas que utilizan versiones modificadas de la aplicación podrían sufrir una baneo temporal de su cuenta. Aunque esta suspensión suele ser de 24 horas, cometer la infracción con frecuencia conllevará a tener la cuenta bloqueada de forma permanente, y no se podrá recuperar.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser bloqueada permanentemente. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala su uso”, señala la compañía.

¿QUÉ ES WHATSAPP DELTA?

Actualmente es una aplicación alterna a WhatsApp que tiene descargas en masiva a nivel mundial, con sus respectivas actualizaciones. Se diferencia por su símbolo, que es una figura triangular y un logo verde. En el, se pueden programar mensajes, editar y eliminar mensajes de manera automática. Esta cuando son leídos por la persona.

De acuerdo a su última versión, se le ha agregado opciones de envío de archivos, ver si los contactos están en línea incluso cuando lo oculta y un acceso sencillo a formas de ficheros.

¿CÓMO DESCARGARLO?

Para tener en tu celular WhatsApp Delta tienes que ingresar al siguiente portal y descargar el instalador para tu dispositivo Android.

Su instalación es rápida y sencilla y no afecta en nada al uso normal que le dabas antes a tu WhatsApp.

WHATSAPP NO FUNCIONARÁ EN ESTOS CELULARES SAMSUNG

Conoce los modelos de celulares Samsung y sus sistemas que no serán compatibles con WhatsApp desde noviembre del 2021.

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Hay otras marcas que también se verán afectadas, como dispositivos de Huawei, ZTE, LG, Lenovo A820, UMi X2, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Faea F1, THL W8, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight y Caterpillar Cat B15.

¿CÓMO FUNCIONA ‘IMAGEN EN IMAGEN’?

De acuerdo con el medio digital WABeta Info, la función permite ver enlaces de video compartidos con el usuario. A través de la aplicación se pueden ver videos de YouTube, Facebook o Instagram. Dicha modificación se realizó para la versión 2.21.22.3 del servicio de mensajería, que recordemos tuvo un día negro a inicios de octubre.

“La barra de control permite pausar o reanudar rápidamente el video y más, como abrir el video en modo de pantalla completa o cerrarlo. En primer lugar, la barra de control tenía que estar disponible para los videos compartidos desde YouTube, pero parece que WhatsApp ahora se está implementando para cualquier video compatible. Acerca de los videos de YouTube, también puede usar dos opciones en el modo de pantalla completa: “Ver más tarde” y “Compartir”, dice WABeta Info.

SEGUIR LEYENDO