God Level EN VIVO: a qué hora y cómo ver la fecha final del mundial en Monterrey

God Level: segunda jornada del Grand Slam.

Una nueva edición del mundial de freestyle God Level Grand Slam llega a su fin este domingo 24. Luego de cuatro fechas, finalmente se conocerá al equipo campeón. El evento se realizará en el recinto Domo Care de Monterrey, México.

En este formato se enfrentan equipos representando a los países España, Chile, México y al combinado Tricolor con participantes de Colombia y Venezuela. Cada equipo cuenta con cuatro competidores (tres hombres y una mujer). Si bien inicialmente eran seis equipos, pero tras las cuatro fechas quedaron eliminados Argentina y Perú.

Esta competencia también ha marcado el regreso de Misionero como host. En los platos estuvo la dupla conformada por Sonicko y JBeat. Mientras que en el jurado estuvieron Omega (Chile), FJ (España), Danger (México), Yartzi (Puerto Rico) y Serko Fu (México). Una fiesta completa en el que los mejores se miden representando a sus respectivos países.

Para este domingo, según se anunció hace algunos meses, habrá semifinales y una final, y posiblemente una batalla por el tercer y cuarto puesto. Aunque esta vez las llaves no se han anunciado con anterioridad, como ocurrió con las cuatro fechas anteriores.

Semifinal 1

México vs. España o México vs. Chile o México vs. Tricolor

Semifinal 2

España vs. Chile o España vs. Tricolor o Tricolor vs. Chile

Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2

Tercer puesto

Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2

¿Dónde ver la transmisión?

Como todas las fechas, la transmisión en vivo de la God Level Grand Slam estará a cargo del canal de YouTube. de Red Bull Batalla.

HORARIOS

Perú: 5 p.m.

Ecuador: 5 p.m.

Colombia: 5 p.m.

México: 5 p.m.

Chile: 7 p.m.

Bolivia: 6 p.m.

Venezuela: 6 p.m.

Argentina: 7 p.m.

Brasil: 5 p.m.

Estados Unidos (Florida): 5 p.m.

España: 1 a.m. del lunes 25 de octubre

TABLA DE POSICIONES

Así quedaron los puestos luego de las cuatro fechas disputadas en Ciudad de México, Hermosillo, Tijuana y Guadalajara.

1) España : 17500 pts

2) México : 16250 pts

3) Tricolor : 12000 pts

4) Chile : 8750 pts

5) Argentina : 8500 pts

6) Perú : 3000 pts

En la jornada 1, México venció a Perú, Argentina derrotó a Chile y España superó a la Tricolor (equipo conformado por Venezuela y Colombia). En la jornada 2, México venció a Chile, Tricolor derrotó a Argentina y Perú cayó ante España. En la jornada 3, Perú cayó con la Tricolor, México venció a Argentina y España derrotó a Chile.

Perú llegó a la competencia representado por Jaze, Nekroos, Jota y Maricielo. Si bien el equipo fue cuajando conforme avanzaban las fechas, no pudo ganar ninguna llave y se regresan con las manos vacías. En sus rimas de la última fecha se notaba la frustración de por qué los resultados no los acompañaban y lanzaron algunos dardos al jurado. Recordemos que el equipo peruano fue campeón de la God Level 2019 con el trío Jaze, Nekroos y Choque. En sus redes sociales, los integrantes agradecieron el apoyo de sus fans y reconocieron que los resultados no los acompañaron.

RESULTADOS JORNADA 4

España venció a México

Chuty (ESP) le ganó a Rapder (MEX).

Sara Socas/Gazir (ESP) vencieron a Aczino/Karey (MEX) tras dos réplicas.

Aczino/Lobo Estepario/Rapder le ganaron a Sara Socas/Gazir/Skone tras una réplica.

Chile venció a Tricolor

Lancer Lirical (TRI) le ganó a KMC (CHI)

Teorema//Nitro (CHI) le ganaron a Valles-T/Marithea tras una réplica.

Teorema/Nitro/Kaiser le ganaron a Valles-T/Lancer Lirical/Letra

Argentina venció a Perú

Maricielo (PER) vs. Saga (ARG)

Mecha/Stuart (ARG) vencieron a Nekroos/Jaze (PER)

Jota/Nekroos/Jaze venció a Mecha/Stuart/Klan

Cada batalla consiste en un enfrentamiento 1 a 1, 2 vs. 2 y 3 vs. 3. Dependiendo de los resultados cada equipo va sumando puntos.

JORNADA 3

Tricolor (Colombia/Venezuela) venció a Perú

Nekroos (PER) le ganó a Letra (TRI)

Marithea/Valles-T (TRI) le ganaron a Jota/Jaze

Marithea/Valles-T/Lancer Lirical le ganaron a Jaze/Nekroos/Maricielo

México le ganó a Argentina

Lobo Estepario (MEX) le ganó a Stuart (ARG)

Aczino/Rapder le ganaron a Mecha/Klan/ tras tres réplicas

Aczino/Lobo Estepario/Karey le ganaron a Stuart/Mecha/Saga

España venció a Chile

Nitro le ganó a Sara Socas tras una réplica

Skone/Chuty le ganaron a Kaiser/Teorema tras una réplica

Skone/Chuty/Gazir le ganaron a KMC/Teorema/Nitro

JORNADA 2

México le ganó a Chile

Karey (Mex) venció a KMC (Chi) tras dos réplicas

Teorema/Nitro (Chi) vencieron Rapder/Lobo Estepario (Mex)

Aczino/Rapder/Lobo vencieron a Kaiser/Teorema/Nitro

España venció a Perú

Gazir (Esp) venció a Jaze (Per)

Sara Socas/Skone (Esp) venció a Maricielo/Nekroos (Per)

Gazir/Chuty/Skone venció a Nekroos/Jota/Skone

Tricolor venció a Argentina

Letra (TRI) le ganó a Mecha (ARG) tras dos réplicas

VallesT/Marithea (TRI) le ganaron a Stuart/Saga (ARG)

Stuart/Klan/Mecha le ganaron a VallesT/Marithea/Lancer tras una réplica

JORNADA 1

España venció a Tricolor

Gazir (ESP) venció a Valles-T (TRI)

Letra/Marithea (TRI) vencieron a Chuty/Sara Socas (ESP)

Skone/Chuty/Gazir vencieron a Valles-T/Letra/Lancer Lirical

Argentina venció a Chile

Teorema (CHI) venció a Klan (ARG)

Mecha/Saga (ARG) vencieron a Nitro/KMC (CHI)

Mecha/Stuart/Klan vencieron a Nitro/Teorema/Kaiser

México vs Perú

Aczino (MEX) venció a Jaze (PER)

Rapder/Karey (MEX) vencieron a Nekroos/Maricielo (PER)

Lobo Estepario/Rapder/Aczino vencieron a Jota/Jaze/Nekroos

SEGUIR LEYENDO

Papo MC: “el póker me educó en un montón de camposPapo MC: “el póker me educó en un montón de campos”