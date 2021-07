Gazir se impone a Skone en un épico duelo generacional en la semifinal de USN

Los raperos Gazir (i) y Skone en un momento de la competición de rap freestyle celebrado este viernes en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/Kiko Huesca.

Madrid, 24 jul (EFE).- La semifinal de Madrid de la USN World Summer Cup, competición internacional de rap improvisado que se desarrolla en España durante el mes de julio, no decepcionó al público que se dio cita en la noche del viernes en Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid.

Buena prueba de ello fue la batalla de la jornada, entre el malagueño Skone y el asturiano Gazir, que ganó este último.

Un enfrentamiento muy parejo que discurrió argumentalmente en un choque generacional entre Skone (31 años) y Gazir (19).

El malagueño criticó que los nuevos ‘freestylers’ estuvieran “convirtiendo este arte en un deporte” y que los competidores noveles poseyeran un estilo muy mecánico que no permitía disfrutar de rimas con sentimiento.

“No sirve la piel de gallina en una batalla de gallos”, contraargumentó Gazir para desnivelar la batalla a su favor. Así, el asturiano supo canalizar estos estímulos en contra de Skone para, con su ingenio y rapidez mental, convencer al jurado de que su actuación merecía la victoria.

"Sabía que tenía que llevar la batuta, ser muy constante y hacer lo mío bien, porque Skone sabe dirigir muy bien las batallas", explicó el asturiano a EFE tras el evento.

Por otra parte, el madrileño Chuty, el mayor exponente español del ‘freestyle’, volvió a competir en su ciudad natal contra el campeón mundial de Red Bull, el mexicano Rapder, ofreciendo un nivel muy alto.

La primera temática que le asignaron al español, ‘filosofía’, fue toda una declaración de intenciones. “Nietzsche dice que Dios ha muerto, pero yo pienso lo contrario”, defendió el español en un claro doble sentido al sobrenombre de “Dios”, con el que se le conoce en el circuito.

Chuty consiguió hacerse con la victoria, a pesar de que el mexicano provocó que el entusiasmo del público parase la batalla tras improvisar una rima defendiendo el feminismo en las nuevas generaciones. "He estado tranquilo, he sacado ventaja durante toda la batalla y, aunque él ha tenido un pico, estaba tranquilo con el resultado", detalló Chuty a EFE.

Otro de los enfrentamientos más atractivos que dejó la jornada midió al chileno Nitro, que venía de ganar a Gazir, y a unas de las leyendas del panorama de la improvisación en habla hispana: el mexicano Aczino.

El de Nezahualcóyotl (México) afiló su rapeo para confirmar que había vuelto al circuito competitivo con el mismo nivel que le granjeó ser campeón, entre otras competiciones, de FMS México en 2019 y Red Bull Internacional en 2017.

"Esto es una preparación para ganar ritmo, estoy en God Level, FMS Internacional y Red Bull, y quiero llegar en el mejor nivel para revalidar mis campeonatos", contó Aczino a EFE.

BOTTA, LA SORPRESA DE LA JORNADA

La batalla entre el español Botta y el actual campeón de FMS Argentina, Stuart, no partía como una de las más atractivas a priori para el público, pero dejó algunos de los momentos más disfrutables para los asistentes.

Y es que el español basó su batalla en tratar de ganar calificando una y otra vez de “drogadicto” a Stuart. Su ingenio para utilizar este argumento con comparaciones ácidas, le sirvieron para encarrilar la batalla y llevarse uno de los duelos más calientes del evento.

Un evento que comenzó con una batalla entre el español Force y el argentino Klan. Una clara confrontación de maneras de entender la improvisación entre el argentino, con un estilo más ligado al rap clásico, y el de Force, mucho más directo en sus rimas. En este caso fue Klan quien supo explotar mejor esa dualidad, sintiéndose muy cómodo en el escenario y alzándose con la victoria.

"Fue un abrazo al alma competir tan calmado, hoy me sentí como en FMS Argentina", expresó Klan después de su batalla.

En el penúltimo choque de la noche, los españoles Mnak y Sweet Pain se batieron el cobre en un enfrentamiento que ya se había producido este año en FMS España y acabó también con la victoria de Mnak. Una batalla entre amigos en la que ambos apostaron por la improvisación y por desplegar estilos más raperos que hirientes.

La USN World Summer Cup celebrará su última semifinal en Alicante el próximo 25 de julio, tras pasar por Barcelona y Madrid.

Los dieciséis ‘freestylers’ internacionales de los cuatro grupos que componen el cuadrante vivirán así su última jornada con todo por decidirse y la ambición de convertirse en los doce mejores que disputarán la gran final de USN el 31 de julio en el estadio Ciutat de Valencia.