AstraZeneca: esto advierte el Minsa y la OPS sobre la posible ‘aparición de trombosis’

FILE PHOTO: Vials labelled "Astra Zeneca COVID-19 Coronavirus Vaccine" and a syringe are seen in front of a displayed AstraZeneca logo, in this illustration photo taken March 14, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Son muchas personas que hacen notar sus diferentes dudas sobre los posibles efectos de la vacuna AstraZeneca, el Ministerio de Salud (Minsa) desarroló un taller informativo donde diversos expertos coincidieron en destacar que el riesgo de desarrollar trombosis siempre es mayor cuando no recibes la vacuna contra la COVID-19.

“Es 40 veces más probable que una persona tenga un cuadro de trombosis o trombocitopenia (trombosis de los senos venosos cerebrales) por la covid-19 que por recibir la vacuna. Por lo tanto, no debemos temer a las reacciones adversas”, manifestó Raúl Montesano Castellanos, asesor de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Montesano indicó también que las vaucnas se utilizan en el Perú están respaldadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por las agencias regulatorias nacionales más importantes en el mundo.

“Esto significa que las vacunas son seguras y eficaces, que protegen y no les van a causar daño. Los efectos asociados a la vacunación son mínimos. En su mayoría son leves, se quitan en dos o tres días. Si nos vacunamos, estaremos protegidos, pero además protegeremos al resto de la familia, a los compañeros de trabajo y a la población en general”, agregó el experto.

Mientras haya un porcentaje de población no vacunada, recordó, la transmisión del virus va a persistir y eso favorece la aparición de nuevas variantes, lo cual es muy grave y peligroso.

¿A QUIÉNES LES DIO TROMBOSIS?

Los pocos casos de trombosis asociados a la vacuna AstraZeneca registrados en el mundo ocurrieron, sobre todo, en el norte de Europa, entre mujeres.

Montesano menciona que las razones por las que hay una mayor propensión a presentar un cuadro de trombosis no se conocen, pero resalta que en América esto es mínimo y que en Perú no se ha reportado ningún caso.

“Estos casos son aislados y muy raros no deberían ser motivo de temor a la vacunación, porque es más probable que tengamos un cuadro de trombosis si llegamos a enfermarnos de Covid-19 sin estar vacunados que por recibir la vacuna de protección”. agrega el experto.

Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, comentó que especialistas de la Agencia Europea de Medicamentos y de la Asociación de Investigación continua en relación con los efectos de la vacuna y resaltan nuevamente que no es común la trombosis como consecuencia de la vacuna.

“Esto ocurre en una persona por cada 100 mil a 250 mil personas vacunadas.” agrega Jimenez.

CUANDO DA TROMBOSIS

La licenciada Jiménez pidió a la población confiar en el Programa Nacional de Vacunación y recordar que, ante un posible evento adverso, existen tratamientos para enfrentarlos, como la administración de inmunoglobulinas, entre otros.

“Toda la población que se está vacunando con AstraZeneca en el país es mayor de 18 años y con ellos se está teniendo especial cuidado en la primera entrevista previa a la inoculación, ya sea un usuario masculino o femenino”, agregó.

FILE PHOTO: A medical worker prepares an injection with a dose of Astra Zeneca coronavirus vaccine, at a vaccination centre in Baitul Futuh Mosque, amid the outbreak of coronavirus disease (COVID-19), in London, Britain, March 28, 2021. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

A la fecha, el Perú ha aplicado más de 32 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 sin registrar ningún efecto adverso asociado a la inmunización.

“El mejor resultado que podemos darles, y es potente, es que las personas que en este momento han llegado al hospital y requieren una cama hospitalaria son los no vacunados. Entre el 93% y 94% son quienes no han recibido ninguna vacuna o tienen dosis incompletas”, resaltó la directora ejecutiva de Inmunizaciones.

¿GENERA MÁS DOLOR

Otros de los rumores comunes es que la vacuna AstraZeneca genera más dolor, el asesor de inmunizaciones de la OPS indicó que esto no les ocurre a todas las personas y tampoco se trata de un problema incapacitante.

“Algunas personas pueden tener efectos más intensos, sobre todo adultos jóvenes, pero se trata de efectos mínimos, nunca incapacitantes. No se va a requerir ningún medicamento en la mayor parte de los casos y los dolores desaparecen en dos a tres días; por tanto, no debería ser este un motivo para no vacunarse”, menciona el experto.

Destacó que por lo general los varones son más susceptibles al dolor y le tienen más miedo, pero sin duda este fastidio siempre será menor si se le compara con el dolor por tener grandes complicaciones a causa de la COVID-19.

Se cree que el efecto de las enfermedades después de la vacuna se debe a la respuesta del sistema inmunitario en la lucha contra el virus, que genera sustancias coagulantes que desencadenan una trombosis, sobre todo en personas que hacen una enfermedad grave debido a la infección. En todos los casos se trataba de personas sin vacunación.

En este momento, el Minsa continúa con la vacunación a mayores de 18 años con la vacuna AstraZeneca y no se ha reportado ningún caso de trombosis.





SEGUIR LEYENDO