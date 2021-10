López Obrador reitera exigencia a la OMS para certificar vacunas anticovid

Fotografía de archivo donde aparece el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. EFE/ Mario Guzmán

Ciudad de México, 22 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió de nuevo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que certifique pronto las vacunas anticovid todavía no aceptadas por el organismo pero que ya se han aplicado "masivamente".

En la rueda de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario insistió en que la OMS debe aprobar las vacunas restantes, como la rusa Sputnik V, que ya ha sido aplicada a millones de personas.

"Ya envié la carta. Ya la recibieron y vamos a esperar la respuesta formal", subrayó el mandatario, quien lleva varias semanas insistiendo sobre el tema.

Dijo que es "increíble" que se apliquen vacunas " masivamente" sin que "tengan un reconocimiento" de la OMS.

Y se preguntó: "¿cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo?".

Destacó que muchas personas trabajan y deben viajar a Estados Unidos, y no pueden entrar porque solo pueden ingresar con vacunas certificadas por la OMS.

"¿No pueden ellos (la OMS) hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país?", apuntó en el caso de que no se hayan mandado "todos los protocolos y pruebas" pertinentes para la certificación de las vacunas.

"Deberían de apurarse y resolver. Esto es lo que yo respetuosamente les planteo y es lo que yo les digo en la carta", enfatizó.

Y dijo que son vacunas que han demostrado "en los hechos" que protegen contra la covid-19.

De esta manera, comparó a la OMS, así como otras instituciones, con "elefantes reumáticos".

"Es desidia. Es que en todos lados hay burocracia. Son elefantes reumáticos, hablando en términos médicos. Hay que estarlos empujando", subrayó.

LA RESPUESTA DE LA OMS

Tras días hablando del tema, el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, invitó este jueves al Gobierno de México a enviar a expertos de su país a la OMS para que conozcan de primera mano el proceso de inclusión de una vacuna en el listado de uso de emergencia.

"Es la primera vez que oigo que tiene preocupaciones. Si están interesados, pueden enviar expertos para ver cómo lo hacemos", recoge un boletín de la ONU.

Tedros aseguró a López Obrador que las decisiones de la OMS se basan en "datos, pruebas y principios y nada más" y las recomendaciones finales vienen de expertos

"Siempre usamos la ciencia y los datos. Se lo quiero asegurar a su excelencia", remarcó Tedros.

Este viernes, López Obrador se limitó a decir, sin hacer una referencia clara a estas declaraciones: "Es el trabajo de ellos".

México suma al momento 3,77 millones de casos y 285.669 defunciones por covid, la cuarta cifra de decesos más alta del mundo en números absolutos.