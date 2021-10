Ricardo Belmont sobre la COVID-19: “Me resistí a vacunarme, lo hice por presión en Estados Unidos”

Ricardo Belmont en los exteriores del Palacio de Gobierno.

Tras reunirse con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, Ricardo Belmont se acercó a la prensa y, entre otras cosas, se refirió a las vacunas contra la COVID-19.

Como se recuerda, Belmont Cassinelli es un confeso antivacunas, incluso, en varias ocasiones, llegó a manifestar que la pandemia del nuevo coronavirus era un invento y que la COVID-19 no existía.

En esta ocasión, tras ser cuestionado por su ausencia en el padrón nacional de vacunación, el exalcade de Lima explicó que fue inmunizado contra el SARS-CoV-2 en Estados Unidos por dos motivos, pese a no estar a favor de las vacunas.

El primero de ellos fue por la presión que ejercieron sus familiares, mientras que la segunda razón tuvo que ver con un viaje a España, en dónde, según alegó, le exigen estar inmunizado contra la COVID-19 para poder ingresar a su territorito.

“Yo me resistí a vacunarme, pero me fui de vacaciones a visitar a unos amigos a Estados Unidos y allí la presión de mi familia, mi mujer y mis hijos, fue tal que me vacuné”, narró Belmont, sin mascarilla, en los exteriores del Palacio de Gobierno.

“Si no hubiera tenido qué planear un viaje a mi hermano en España tal vez no me hubiera vacunado, pero en Europa me exigen entrar con la vacuna, y no es que no crea, sino que yo no me vacuné contra la influenza nunca, y no me resfrié nunca, cada uno tiene sus ideas y yo las respeto”, acotó.

Para finalizar con los relacionado a la inoculación contra la COVID-19, el expresentador de televisión expresó que cada individuo es libre de vacunarse o no, según lo que mejor crean conveniente. “Cada uno hace con su cuerpo lo que les parezca”, precisó.

NOMBRADO DE PALABRA

En cuanto a su reunión de esta tarde con el presidente de la República, Belmont detalló que fue una fructífera conversación en donde se tocaron temas como la libertad de expresión, brindarle confianza al país y la descentralización.

“Hemos conversado sobre la situación del Perú y todo lo que se puede hacer. Le he preparado un plan de acción, que es confidencial, él (presidente Castillo) verá si lo revela a la prensa”, reveló.

Asimismo, Belmont Cassinelli explicó que él “ha sido nombrado de palabra” como asesor del despacho presidencial y no de manera oficial, puesto que no busca traerle problemas al jefe de Estado, a quien consideró su “amigo”.

“No vengo por un puesto ni por un sueldo, al presidente lo conozco, he hablado mucho con él y con su gente. Hay un respeto mutuo, por el bien del país, a estas alturas, estoy acá con todos ustedes”, comentó.

“Yo no he venido (a Palacio de Gobierno) a que me contrate y que me saque la resolución de nombramiento. No quiero ningún cargo que me obligue a estar acá metido y entornillado en un sillón. Él sabe cómo lo puedo ayudar y verá si lo aplica o no”, puntualizó.

CASTILLO A BOLIVIA

El Congreso de la República autorizó el viaje del presidente Pedro Castillo a Bolivia para que participe este 30 de octubre en el “Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia - Perú”.

Con 84 votos a favor, 7 en contra, y 26 abstenciones, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, anunció que el mandatario podrá arribar a suelo altiplánico a fin del presente mes con el Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez.

