COVID-19: 534 nuevos casos positivos y 7 muertes en las últimas 24 horas en el Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) a través de un último reporte, reveló que el día 19 de octubre se encontraron 534 casos positivos de COVID-19 y 37 fallecimientos por esta enfermedad. La cifra de positivos habría incrementado en comparación al día anterior donde se reportaron 506 personas portadoras del virus.

En la información actualizada hasta las 22:00 p.m. del 19 de octubre último, se detalla que 111 personas superaron la enfermedad y fueron dados de alta en el último día.

Desde el inicio de la pandemia hasta este último martes se procesaron muestras para 18 millones 640,751 personas por el COVID-19, obteniéndose 2 millones 192,205 casos positivos confirmados y más de 16 millones de negativos para dicha enfermedad.

Es preciso indicar que solo en esa fecha de estudio se registraron los resultados de 45,798 personas muestreadas, de los cuales 534 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día.

HOSPITALIZADOS, ALTAS Y FALLECIDOS

Por otra parte, el Minsa informó que a la fecha se tienen 3345 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales, 897 se encuentran en situación grave dentro de la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI) con ventilación mecánica.

Además, se sabe que del total de casos confirmados hasta este último reporte se obtiene que, 2 millones 170,168 personas fueron dadas de alta de algún establecimiento de salud o cumplieron con su período de aislamiento domiciliario.

Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa), expresó su sentir y sus condolencias a todas las familias que han perdido algún familiar por esta enfermedad, pues lamentó informar que la COVID-19 ha causado el fallecimiento de 199,945 ciudadanos en el país.

La entidad de salud reafirma su compromiso de mantener una información actualizada sobre la situación de los ciudadanos peruanos frente a la enfermedad.

¿CUÁLES SON LO SÍNTOMAS DEL COVID-19?

Tienes que tener en cuenta que los síntomas se presentan de diversas formas y en distintas magnitudes, todo depende del estado de salud de la persona o los antecedentes que esta haya tenido. Sin embargo, existen los casos asintomáticos, y se trata de personas que no presentan ningún síntoma pero que sí tienen el virus en su cuerpo. Este caso es también peligroso, ya que la persona al no tener idea de que el virus está dentro suyo, realiza sus actividades sin tomar medidas extra de cuidado, se puede descuidar tomando bebidas heladas, no estar abrigado, o visitar a familiares mayores de edad o en situación de vulnerabilidad frente a la COVID-19.

Ahora debes de tomar en cuenta los siguientes síntomas:

1. Malestar general

2. Dolor de cabeza

3. Fiebre mayor a 38°C

4. Congestión nasal

5. Diarrea

6. Pérdida de olfato o gusto

No debes de automedicarte porque si lo haces podrías complicar tu situación más adelante. Es mejor acudir a un profesional ya sea de forma física o a través de la teleconsulta. Para ello el Minsa ha habilitado la línea 113 que es gratuita y puedes llamar desde cualquier parte del Perú.

Si de repente te enteraste que alguna persona con la que compartiste tiempo ha sido diagnosticada con esta enfermedad o si simplemente quieres saber si tienes o no el virus, debes acercarte a cualquiera de los 221 puntos disponibles en Lima Metropolitana y Callao habilitados para hacer pruebas moleculares gratuitas.

Ingresa a este link para ver los sitios a los que puedes ir.

Por ahora la página web donde muestran los lugares de descarte de COVID-19 solo tiene información de Lima y el Callao; no obstante, en las próximas semanas la base de datos será actualizada con la información de los puntos COVID-19 implementados en cada departamento del país.

