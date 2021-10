Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar irán al TAS luego de aprobarse los nuevos estatutos de la FPF

Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán la final de la Liga 1 2021.

El fútbol peruano se complica cada día más a falta de poco de finalizar la presente temporada e iniciar la Liga 1 2022. Luego de la asamblea que tuvieron este viernes 22 de octubre los clubes, representantes departamentales de la Copa Perú y los directivos de la FPF, se aprobaron los nuevos estatutos con 36 votos a favor, tres en contra y otros tres involucrados que no asistieron porque no estaban de acuerdo con la reunión.

Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar de Arequipa mostraron su inconformidad votando en contra, mientras que Universitario de Deportes, Cienciano y la Liga Departamental de La Libertad no asistieron a este debate. Pero allí no quedó la situación, los primeros tres clubes mencionado no se quedarán de brazos cruzados y elevarán su disconformidad con el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Es preciso mencionar que el día jueves 21 de octubre, Óscar Romero, actual presidente de la Asociación Deportiva del Fútbol Peruano presentó una denuncia en contra del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, a su Mesa Directiva y a todos los personajes involucrados por “falsedad genérica y desobediencia y resistencia a la autoridad”, según se ve en la carta presentada.

VIOLACIÓN DEL FAIR PLAY FINANCIERO

Agustín Lozano, y el secretario general de la FPF, Óscar Chiri, fueron denunciados por el club Deportivo Universidad San Martín de Porres por violar el Fair Play financiero al realizar prestamos o subvenciones a cuatro clubes participantes de la Liga 1.

La denuncia se hizo ante ante la Comisión de Ética e Integridad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En el documento que contempla la acusación, el club “Santo” argumenta que existe préstamo o subvención de la FPF a cuatro clubes participantes en la Liga 1 (Llacuabamba, Alianza Universidad de Huánuco, Carlos Stein y Atlético Grau).

Esta situación significa una flagrante violación del ‘Fair Play financiero’ y del ‘principio de neutralidad’.

Con esta denuncia, la directiva de la San Martín espera que en el más breve plazo se cesen todos estos préstamos y subvenciones, a las que consideran antiestatutarias, y que dichos clubes procedan en ejercicio de su libertad contractual a gestionar su propio financiamiento para seguir participando en la Liga 1 Movistar.