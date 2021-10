Alianza Lima: posible once para enfrentar a Sporting Cristal por la fecha 16 de la Fase 2 de la Liga 1

Carlos Bustos llegó a Alianza Lima en la presente temporada. (Foto: Liga 1).

Alianza Lima y Spórting Cristal se medirán este domingo 24 de octubre en una final adelantada donde ambos técnicos, Carlos Bustos y Roberto Mosquera, analizarán y probarán algunas opciones de cara a los dos partidos para definir al campeón nacional. Con esa consigna, los blanquiazules harán unos cambios, uno de ellos por la suspensión de Josepmir Ballón, de cara al duelo por la fecha 16 de la Fase 2 de la Liga 1.

El mediocampista y capitán obtuvo una nueva amarilla ante el cuatro ‘tricolor’ y por acumulación no podrá estar presente ante los celestes. El que se perfila en su lugar es Oswaldo Valenzuela, jugador con mucha marca. Luego, el técnico argentino no variará mucho el equipo que salió ante el cuadro dirigido por el uruguayo Pablo Peirano

De esta manera, Alianza Lima formará con los siguientes jugadores: Ángelo Campos, Pablo Míguez, Joao Montoya, Yordi Vílchez, Oslimg Mora, Ricardo Lagos, Oswaldo Valenzuela, Édgar Benítez, Jairo Concha, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

Recordemos que el ‘Zorrito’ anda en uno de sus mejores momentos y ha marcado tres goles en los últimos tres cotejos, llegando a los seis tantos en la presente temporada. El delantero se ha ganado la confianza y ha tomado el lugar de Aldair Rodríguez en la parte ofensiva.

FECHA 16 - FASE 2

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Estadio Nacional

Domingo 24/10

3:30 PM

Entrenamiento de Alianza Lima

NÚMERO DE ALIANZA LIMA

El sábado pasado los íntimos se impusieron ante Carlos Mannucci. Con esta vitoria los blanquiazules mantienen una racha invicta de 19 partidos en la Liga 1 peruana. Todo empezó con el triunfo 2-0 ante Binacional por la fecha 7 de la fase 1. Desde entonces, el equipo de La Victoria ha conseguido 15 triunfos y cuatro empates, anotando 31 goles y solo recibiendo siete tantos, dejando su arco libre de anotaciones 14 veces.

IRVEN ÁVILA SOBRE LA FINAL DE LA LIGA 1 2021

Irven Ávila ofreció por la mañana una conferencia de prensa virtual desde las instalaciones de La Florida. El delantero de Sporting Cristal fue consultado sobre el favorito para la final de la Liga 1, a lo que respondió que no considera que lo haya. Pero tampoco le molesta que Alianza Lima sea el llamado a ganar el presente campeonato.

“Yo no sé quien sea favorito y tampoco sé lo que se tiene que hacer para serlo. En lo personal, eso me tiene sin cuidado, me preocupa más lo que vamos a hacer nosotros en la interna. Si la prensa quiere llamarlo así a Alianza, está bien”, señalo el peruano. A su vez, reconoció que se deben hablar las cosas en el equipo para corregir todos los errores y que lo único que están pensando ahora es en terminar bien en la tabla del acumulado.



LOS IMPRESIONANTES NÚMEROS DE JAIRO CONCHA

Jairo Concha lleva 4 goles y 4 asistencias en 24 partidos disputados. Suma uno más que los 3 tantos y 2 asistencias que consiguió el año pasado con el equipo ‘santo’ en 27 duelos. Sea con goles o asistencias, su aportación ha crecido.

Sus progresiones en ataque (7.62) superan el promedio del torneo (5.09). En cuanto a las asistencias esperadas (opciones que asistió al compañero pero que por algún motivo este no pudo convertir), también logra sobresalir. Tiene la marca de 0.17, por encima de los 0.07 de sus competidores.

Además, para ser un volante ‘8′, también gana en el regate completado sobre el resto. Logra puntuar 1.92 frente a los 0.74 del resto. Esto también provoca que genere faltas, por lo que en este agregado también la ‘rompe’: 2.49 es su marca frente a 1.60 del promedio.

Finalmente, como bien se comentó líneas arriba, al ser un equipo más directo, la presión es una de sus virtudes, por lo que en este apartado también ha crecido Concha. Marca 23.67 sobre los 18.22 del resto.

El valor de mercado del jugador de 22 años es de 425 mil euros, de acuerdo con Transfermarkt.



