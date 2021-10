Andrea San Martín rompe en llanto por pelea con Juan Víctor: “No quiero volver a equivocarme como mamá”

La influencer y madre dos niñas no aguantó las lágrimas. (Foto: Captura América TV)

Andrea San Martín rompió su silencio. Por primera vez, la ojiverde salió al frente para hablar sobre la discusión mediática en la que está envuelta junto a Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija. Ambos se han denunciado mutuamente en los últimos días.

En entrevista para La Banda del Chino, donde Andrea se desempeña como conductora, la exchica reality confesó que está viviendo un verdadero calvario desde que su expareja decidió quejarse de ella a nivel nacional por unas imágenes de Sebastián Lizarzaburu, su actual pareja, bañando a la pequeña Lara.

“Recibo un bombardeo en redes sociales. Me han seguido a mi casa, me han seguido al trabajo, me han seguido por todos lados. Me ha llamado con excusas. He dejado de contestar teléfonos. A todo el mundo le decía ‘no voy a hablar’”, expresó.

Por otro lado, Andrea San Martín confesó que viene recibiendo ataques por parte de Juan Víctor desde marzo de este año. Sin embargo, no dijo nada para evitar un escándalo mediático.

“Estoy callada por mi hija, por… porque no quiero. No quiero volver a equivocarme como mamá. Están tocando un tema familiar, exponiendo a una menor. ¿Con qué derecho vienen a lastimarnos? No estás golpeando a Andrea San Martín cuando estás insinuando cosas, están dañando a una familia entera”, indicó en llanto.

ASUME SUS ERRORES DEL PASADO

Andrea San Martín se refirió al audio difundido por el programa Amor y Fuego, donde se la escucha planificando cómo “destruir” a Sebastián Lizarzaburu en redes sociales con su papel de “víctima”.

Al respecto, la exintegrante de Bienvenida la Tarde explicó que los errores que tuvo con Sebastián han quedado en el pasado y ahora han madurado lo suficiente para formar una familia.

“Las consecuencias de lo que viví en su momento las he venido asumiendo. Pero hoy en día, ¿alguien se ha tomado el trabajo de ver la evolución que hemos tenido nosotros como familia? Nadie ha hablado de qué ha sido de mi vida desde hace años, que ha sido dedicarme a mi casa, a mis hijas, a mi trabajo”, expresó.

NO LE CONTESTARÁ A JUAN VÍCTOR

Andrea San Martín aseguró que no piensa contestar todos los ataques de Juan Víctor Sánchez y de su madre Alicia Díaz. Recordemos que la señora la tildó de “narcisista” y “psicópata”.

“No llegaré a eso con personas que son mi familia y que mis hijas quieren. Para mis hijas, las incluyo a las dos, son su familia. Para mí, mi hija mayor ella le tiene el mismo cariño”, señaló con la voz quebrada.

“Yo por mi tranquilidad y por mi ejemplo hacia mis hijas no voy a decir ni media palabra. Pero sí invitaré a que se retracten respecto a los adjetivos que han dado”, agregó indignada.

ANDREA DESAPARECE DE REDES SOCIALES

El pasado lunes 18 de octubre, Andrea San Martín tomó la radical decisión de desaparecer de las redes sociales en medio de la pelea mediática en la que está enfrascada con Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ojiverde publicó un extenso mensaje que dejó sorprendidos a sus más de 1 millón de seguidores en la plataforma.

“Gracias por los mensajes de apoyo, estos días no habrá contenido en mis redes sociales debido a que lamentablemente y pese a la discreción que procuré mantener por ser un tema netamente familiar, en los últimos días se ha expuesto mucho a través de los medios de comunicación noticias imprecisas de mi FAMILIA. En este caso es necesario hacer una pausa. Bendiciones”, publicó la exchica reality.

