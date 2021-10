Psicóloga de América Hoy indignada con Andrea San Martín y Juan Víctor: “No creo amen a sus hijos por completo”

Especialista criticó a Andrea y a Juan Víctor por pelea mediática. (Foto: Instagram)

Totalmente indignada. La psicóloga de América Hoy, Lizbeth Cueva, expresó su total rechazo hacia la pelea mediática entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija.

Tras ver un informe sobre las denuncias que ambos se han interpuesto, la especialista arremetió contra Andrea y Juan Víctor, pues considera que no están viendo el daño que le hacen a su hija Lara.

“Me siento frustrada, indignada, porque yo no entiendo cómo utilizan estas personas su rabia, su dolor su resentimiento y no piensan. Todos opinan en función de él o ella, pero ¿quién se pone en el lugar de los niños? Quién se preocupa de decir ‘no digo esto porque a mi hijo le puede afectar’”, comentó enojada.

Tras ello, Lizbeth cuestionó la paternidad de ambos y les recomendó resolver sus diferencias en privado: “ Yo no creo que ellos amen por completo a sus hijos , no lo creo, porque si alguien amara a sus hijos, lo protegería, no lo expondría como lo están haciendo en estos momentos”.

Además, lamentó que Andrea, Juan Víctor y Sebastián Lizarzaburu distorsionen el concepto de “artista”, ya que su pelea ha acaparado todos los titulares de la prensa nacional.

“Qué pena. En vez de mostrar talento y arte, están mostrando cosas que se deben resolver en cuatro paredes”, puntualizó.

Janet Barboza también se sumó a las críticas y cuestionó a la exintegrante de Bienvenida la tarde por permitir que su actual pareja, Sebastián Lizarzaburu, bañe a su hija de dos años.

“Yo como mamá, pero no me gustaría. Hay cosas y roles que tiene que hacer la mamá. En esta situación estoy de acuerdo con Juan Víctor”, indicó la popular ‘Rulitos’.

“Por más artista que seas, no puedes exponer a tus hijos en redes sociales”, fue el mensaje final de la psicóloga a Andrea San Martín.

¿POR QUÉ SE PELEARON ANDREA Y JUAN VÍCTOR?

El 29 de septiembre de este año, Juan Víctor Sánchez se comunicó vía telefónica con Amor y Fuego para manifestar su molestia hacia Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, quienes viven juntos en un departamento con las dos pequeñas.

Al ser una popular influencer, Andrea suele compartir frecuentemente videos de sus hijas en redes sociales. Ahora que ha retomado su relación con Sebastián, el exchico reality también forma parte de los clips.

Lo que estalló la furia de Juan Víctor Sánchez fue un video de su hija siendo bañada por Sebastián, el cual fue publicado en la cuenta de Instagram de la ‘ojiverde’ .

“Que se dejen de estar exponiendo a mi hija, que su pareja se deje de exponer a mi hija en redes sociales”, expresó molesto.

Tras ello, Juan Víctor Sánchez amenazó con enviarle una carta notarial si seguía ignorando su pedido como padre. Como respuesta, Andrea lo demandó por violencia psicológica.

Cuando las cosas parecían haberse calmado, el expiloto denunció a Andrea por violencia familiar y ella, nuevamente, le respondió con otra denuncia para quitarle el pasaporte y VISA de su niña.

LA RAZÓN DE SU RUPTURA

En el 2018, Andrea San Martín anunció el fin de su relación con Juan Víctor Sánchez en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del expiloto. Ese mismo año dio a luz a su segunda hija.

Por su parte, Juan Víctor Sánchez aclaró a través de sus redes sociales que el romance no terminó por un ampay . Es más, aseguró que estaban en buenos términos por el bienestar de la recién nacida.

“Siempre estoy y estaré dispuesto a estar acompañándola en lo que necesite por nuestro bebé. Y jamás me desentenderé”, publicó en aquel entonces.

SEGUIR LEYENDO: