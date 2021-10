Luis Barranzuela: ¿Cuáles son los delitos que investiga la fiscalía contra el ministro del Interior?

Tres investigaciones bastante preocupantes tiene el actual ministro del Interior Luis Barranzuela, luego que la fiscalía le abriera proceso por presunto crimen organizado, lavado de activos y peculado doloso.

Durante una entrevista con RPP, la fiscal Karim Ninaquispe, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, manifestó que la investigación preliminar en contra del ministro del Interior, Luis Barranzuela, se abrió en septiembre último por los presuntos delitos que manchan al país tras su designación como titular de una cartera muy importante para el Estado.

Durante la conversación, Ninaquispe explicó que unos denunciantes presentaron un informe de auditoría sobre la administración de la Empresa Agroindustrial Tumán entre los años 2015 y 2016.

“Se cuestiona determinados servicios, tanto para personas naturales como jurídicas, que, aparentemente, vendrían a ser ficticios”, precisó.

La tesis fiscal indicó que una presunta red liderada por exadministradores judiciales habría ocasionado en esos años perjuicios por más de 12 millones de soles. El caso es conocido como ‘Los incas del azúcar’.

Karim Ninaquispe sostuvo que Luis Barranzuela habría recibido entre enero, febrero y abril del 2016 la suma de 207 000 soles por supuestos servicios fantasmas, pues “no parece ningún sustento que acredite que el servicio se prestó en calidad de abogado”.

“Estamos hablando de 37 investigados formalmente y se va a tener que determinar por parte del Ministerio Público si, en efecto, son o no servicios ficticios”, enfatizó.

Además, manifestó que han pedido a las personas citadas en esta indagación que remitan a la Fiscalía la documentación que certificaría que han prestado o no servicio a la compañía agroindustrial.

“Queremos agilizar esta investigación”, puntualizó.

LUIS BARRANZUELA SOBRE SU DESINGACIÓN COMO MINISTRO DEL INTERIOR

Contradictoriamente a lo que dijo en la víspera, Luis Barranzuela negó que Perú Libre lo haya designado ministro del Interior. Ahora aseguró que el presidente Pedro Castillo fue quien lo convocó para integrar el Gabinete liderado por Mirtha Vásquez.

“A mí me convoca el presidente Pedro Castillo y luego me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso el cargo. Me hizo ver si estaba listo para asumir una cartera tan importante, tan delicada, tan álgida, como es la cartera del Interior. Yo acepté esa propuesta y por eso estoy sentado frente a usted. Por eso tengo el respaldo del presidente Castillo”, contó al Diario La República.

En diálogo con Exitosa, el ministro se refirió a la cuestionada reunión que tuvo con el congresista y expatrocinado Guillermo Bermejo, quien es investigado por su presunta afiliación a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

“Guillermo Bermejo es un congresista que fue a darme su saludo y desde aquí invito a todos los señores congresistas de la República que vayan y se acerquen. Las puertas del ministerio están abiertas”, señaló.

ALCALDE DE LIMA PIDE QUE LUIS BARRANZUELA SEA REMOVIDO DEL CARGO

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz también brindó su opinión sobre el ministro del Interior Luis Barranzuela, quien esta siendo cuestionado por sus nexos y denuncias. Sin embargo, el burgomaestre, aseguró que decidir sobre la permanencia del titular solo le compete al presidente Pedro Castillo.

“Sobre la calidad del ministro, no me voy a pronunciar sobre él. Todos sabemos que es un ministro que está cuestionado y que debería dar un paso al costado, pero eso dependerá del presidente de la República”, dijo para Exitosa.

“Ningún ministro puede debilitar la institucionalidad, valga la expresión, de las instituciones. En ese sentido, no se entiende claramente por qué un ministro no le da la fuerza o el sustento a una institución tan importante como Devida. Esos son temas que el Ejecutivo tendrá que solucionar muy rápidamente”, precisó.

